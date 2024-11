Tim Hofman onthult nieuwe BOOS-aflevering over Feyenoord

Feyenoord is het thema van een nieuwe uitzending van BOOS. Via Instagram laat presentator Tim Hofman weten dat er donderdagmiddag een uitzending over de Rotterdamse club komt, maar het is nog niet duidelijk waar die precies over gaat.

Hofman stelt in zijn goed bekeken YouTube-programma, dat een miljoen abonnees heeft, misstanden aan de kaak. Het bericht is dan ook onheilspellend voor Feyenoord, maar het moet dus nog blijken wat er daadwerkelijk aan de hand is in Rotterdam-Zuid.

Op de Instagram-kanalen van BOOS en van Hofman is dinsdag een video verschenen waarop enkel de Feyenoord-vlag in beeld is, plus het uitzendtijdstip: donderdag 28 november 16.00 uur.

Op Instagram worden al wat grappen gemaakt over de aankondiging. "Eindelijk iemand die écht vragen gaat stellen over al die blessures", schrijft iemand bijvoorbeeld. Een reactie van een Ajax-fanaccount luidt: "Wij zitten klaar 🍿."

