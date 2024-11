Opstelling Feyenoord: drie nieuwe namen tegen Manchester City

De opstelling van Feyenoord voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City is bekend. Hoofdtrainer Brian Priske kiest voor drie nieuwe namen ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Het duel begint dinsdagavond om 21.00 uur in het Etihad Stadium.

Bij Feyenoord maken Santiago Giménez en Justin Bijlow weer deel uit van de selectie. De spits stond twee maanden aan de kant met een bovenbeenblessure; de keeper was drie weken absent door niet-gespecificeerde fysieke klachten. Allebei zitten ze op de bank tegen Manchester City. Verder maken Quinten Timber en Jordan Lotomba, die zaterdag tegen sc Heerenveen eveneens ontbraken, deel uit van de spelersgroep. Timber behoort ook daadwerkelijk tot de basiself, waardoor Ramiz Zerrouki op de bank zit. Calvin Stengs, die zaterdag zijn rentree maakte in het duel met sc Heerenveen (3-0 zege), is volgens plan achtergebleven in Rotterdam.

Brian Priske wilde op de persconferentie van maandag nog niet vertellen wie zijn doelman zou worden. "Jullie zullen moeten afwachten tot de aftrap. We bekijken het dag voor dag, wedstrijd voor wedstrijd", zei hij. Wellenreuther begon het seizoen als eerste keus, verloor zijn basisplek door meerdere fouten, maar keerde terug in de basis omdat Bijlow opnieuw geblesseerd uitviel. Hoewel Bijlow weer terug is, staat Wellenreuther dus toch in de basis.

Rechts achterin neemt Bart Nieuwkoop de plek over van Givairo Read, die niet speelgerechtigd is. In het hart van de verdediging keert Gernot Trauner terug, waardoor Thomas Beelen plaatsneemt op de bank.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Paixão, Carranza, Hadj Moussa

Feyenoord treft Man City op goed moment

Feyenoord is de grote underdog, maar lijkt de regerend kampioen van Engeland wel op het best mogelijke moment te treffen. De laatste vijf (!) officiële duels gingen verloren voor Manchester City; de meest recente overwinning dateert van exact een maand geleden, op 26 oktober (1-0 tegen Southampton). Nadien waren Tottenham Hotspur (2-1 in de EFL Cup en 0-4 in de Premier League), Bournemouth (2-1 in de Premier League), Sporting Portugal (4-1 in de Champions League) en Brighton & Hove Albion (2-1 in de Premier League) allemaal te sterk voor de manschappen van Pep Guardiola.