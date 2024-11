Opstelling Manchester City: Pep Guardiola grijpt in en voert wijzigingen door tegen Feyenoord

Manchester City-trainer Pep Guardiola heeft zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord in de Champions League bekendgemaakt. De Spanjaard voert een aantal wijzigingen door ten opzichte van het thuisduel met Tottenham Hotspur van afgelopen zaterdag. Zo beginnen Kyle Walker en Savinho op de bank. Kevin De Bruyne moet eveneens genoegen nemen met een reserverol. Nathan Aké verschijnt daarentegen aan de aftrap.

Bij Manchester City was het in de aanloop naar het duel met Feyenoord de vraag wie er onder de lat zou gaan staan. Stefan Ortega keepte dit seizoen al twee keer in de Champions League en is ook in de andere bekertoernooien de doelman, maar Guardiola kiest tegen Feyenoord ‘gewoon’ voor Ederson. Achterin heeft Walker plaats moeten maken. Rico Lewis, die tegen Tottenham Hotspur nog vanaf het middenveld speelde, is de rechtsback. De defensie wordt gecompleteerd door Manuel Akanji, Aké en Josko Gvardio. John Stones had tegen Tottenham Hotspur nog een basisplaats, maar moest zich geblesseerd laten vervangen en is er dinsdagavond helemaal niet bij.

Op het middenveld kiest Guardiola opnieuw niet voor De Bruyne. De Belg worstelt ook dit seizoen met blessureleed en zal tegen Feyenoord moeten hopen op een invalbeurt. Het middenrif van Manchester City wordt gevormd door Ilkay Gündogan, Bernardo Silva en Matheus Nunes. Voorin kiest Guardiola voor het trio Phil Foden, Erling Haaland en Jack Grealish. Savinho, twee seizoenen geleden nog op huurbasis actief voor PSV, begint op de bank.

Opstelling Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Gündogan, Bernardo (C), Nunes; Foden, Grealish, Haaland.

Manchester City bezig aan dramatische reeks

Manchester City hoopt dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord de draad weer op te pakken. De formatie van Pep Guardiola kroonde zich in het afgelopen seizoen nog tot kampioen van Engeland, maar is het inmiddels al een paar weken helemaal kwijt. Manchester City ging op 30 oktober onderuit tegen Tottenham Hotspur in de League Cup, verloor in de competitie van achtereenvolgens Bournemouth, Brighton & Hove Albion en opnieuw Tottenham Hotspur en moest tussendoor in de Champions League zijn meerdere erkennen in Sporting Portugal.

Op bezoek bij Sporting Portugal ging Manchester City met 4-1 onderuit en ook in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur kreeg het vier doelpunten om de oren (0-4). De nederlaag tegen de ploeg uit Noord-Londen van afgelopen zaterdag kwam hard aan bij Manchester City, dat tegen Feyenoord dus wat recht heeft te zetten. De Champions League-winnaar van 2023 staat na vier duels in de competitiefase op zeven punten en bezet daarmee op dit moment de elfde plaats. Voldoende voor een ticket voor de tussenronde, maar Guardiola en zijn spelers zullen zich rechtstreeks willen plaatsen voor de achtste finales. Daarvoor moeten ze bij de eerste acht eindigen.

