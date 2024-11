Zwalkend Manchester City verliest met 0-4 (!) en beleeft dramatische generale voor Feyenoord-thuis

Manchester City heeft ook na de interlandbreak het lek nog altijd niet boven. De regerend kampioen van Engeland ging zaterdagavond op eigen veld met 0-4 ten onder tegen Tottenham Hotspur. Het verlies betekent de eerste thuisnederlaag in de Premier League in twee jaar (!) tijd.

Op 12 november 2022 verloor Manchester City voor het laatst een competitieduel in eigen stadion. Destijds was het Brentford dat met 1-2 te sterk was voor de mannen van Guardiola, die bepaald niet in blakende vorm verkeerden voorafgaand aan het duel met de Spurs. De laatste vier wedstrijden in alle competities werden verloren: in de Premier League waren zowel Bournemouth (2-1) als Brighton & Hove Albion (2-1) te sterk voor de kampioen. Tussendoor was Tottenham ook te sterk voor City in de vierde ronde van de EFL-Cup (2-1) en ging de ploeg in de Champions League ten onder tegen Sporting Portugal (4-1).

Manchester City kreeg zaterdagavond overigens meer dan voldoende kansen om de score te openen. Fenomeen Erling Haaland had het vizier echter niet op scherp staan. De Noor schoot onder meer (via een Spurs-been) naast en over en stuitte ook op de voeten van doelman Vicario. Aan de andere kant was het wél raak toen Dejan Kulusevski een mooie voorzet in huis had op James Maddison, die op zijn 28ste verjaardag een fraaie loopactie bekroonde door van dichtbij uit de lucht raak te schieten: 1-0. Nog geen tien minuten later verschalkte diezelfde Maddison City-keeper Ederson opnieuw. Deze keer trof de Engelsman doel met een fraai lobje na een pass van Heung-min Son.

Guardiola bracht in de rust Nathan Aké in de ploeg en later ook Kevin De Bruyne, maar het mocht niet meer baten. Pedro Porro tekende niet lang na rust voor de 0-3, waarna het in blessuretijd helemaal een feest voor de bezoekers werd toen Brennan Johnson voor de 0-4 zorgde. Door het verlies moet Manchester City vrezen dat het Liverpool van Arne Slot verder uit het zicht verdwijnt. De koploper speelt zondag het uitduel bij Southampton en breidt de voorsprong met een overwinning uit naar acht punten. Guardiola heeft ondertussen drie dagen de tijd om zijn elftal op te beuren voor het thuisduel met Feyenoord, dat aanstaande dinsdag op bezoek komt in de Champions League. Het weekend daarop wacht het uitduel met Liverpool op Anfield.

𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗱𝗱𝗶𝘀𝗼𝗻 🎯

Tegen de verhouding in komt Spurs op voorsprong tegen City ⚪️#ViaplayVoetbal #PremierLeague #MCITOT — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 23, 2024

