Pep Guardiola shockeert Engeland met toekomstbesluit

Pep Guardiola gaat zijn contract bij Manchester City met een jaar verlengen, zo weet The Athletic. De oefenmeester is akkoord over een nieuw contract, waar ook een optie voor nóg een jaar in wordt opgenomen. Het nieuws is een grote verrassing, want de Engelse media media gingen uit van een vertrek van Guardiola na dit seizoen.

Guardiola vertelde in mei, na het binnenhalen van de vierde landstitel op rij, nog dat hij ‘dichter bij een vertrek’ was dan bij een langer verblijf in het Etihad Stadium. "Ik zit hier nu acht jaar, dat is volgend jaar negen", zei de Spanjaard onder meer. "Tijdens het seizoen zullen we het verder bespreken. Maar na acht, negen jaar…" Vervolgens wist de Daily Mail stellig te melden dat Guardiola in de zomer van 2025 zou vertrekken.

Guardiola maakt decennium vol

Niets blijkt echter minder waar. De 53-jarige Guardiola heeft, juist nu Manchester City in een moeizame fase zit, genoeg zin en vertrouwen om nog een jaar langer door te gaan. Hij kwam in 2016 bij Manchester City en zal dus naar alle waarschijnlijkheid een decennium volmaken bij the Citizens.

Met Manchester City wist Guardiola liefst achttien prijzen te winnen, waaronder zes landstitels, eenmaal de Champions League en eenmaal de wereldbeker voor clubteams. Manchester City verloor de laatste vier officiële wedstrijden, waaronder een duel met Tottenham Hotspur in de EFL Cup, waardoor die prijs dit seizoen in ieder geval niet gewonnen zal worden. In de Premier League staat de club tweede, op vijf punten achterstand van koploper Liverpool.