Manchester City-supporters krijgen rampzalig nieuws over Guardiola te horen

Pep Guardiola staat voor zijn laatste seizoen als trainer van Manchester City, zo meldt de Daily Mail. Volgens ingewijden gaat Guardiola zijn aflopende contract vermoedelijk niet verlengen, waardoor in 2025 na negen jaar een eind komt aan zijn dienstverband in het Etihad Stadium.

Manchester City zal Guardiola de ruimte geven om zijn definitieve beslissing te nemen, zo klinkt het. De club hoopt uiteraard op een langer verblijf van de meest succesvolle trainer is uit de clubhistorie. Maar binnen de geledingen leeft de angst dat Guardiola over een jaar een punt zet achter zijn periode bij the Citizens.

Guardiola werd in 2016 aangesteld bij Manchester City en won sindsdien onder meer zes landstitels en een Champions League. De teller staat in totaal op vijftien hoofdprijzen. Het Manchester United van Erik ten Hag voorkwam zaterdag dat Guardiola zijn zestiende prijs zou pakken, want in de finale van de FA Cup won de stadsgenoot met 2-1.

Hoewel het vertrek van Guardiola nog niet officieel is bevestigd, speculeert de Daily Mail nu al over mogelijke opvolgers. Succestrainer Michel van Girona, de verrassende nummer drie van Spanje, wordt als kandidaat genoemd. Ook de namen van Julian Nagelsmann (bondscoach Duitsland) en Xabi Alonso (trainer Bayer Leverkusen) vallen.