Tadic niet te spreken over besluit Servische bondscoach en komt met dodelijk statement

begon zondag op de bank in de wedstrijd Servië - Engeland (0-1) en was daar totaal niet van gediend. Hij zet zijn twijfels bij de keuze van de Servische bondscoach Dragan Stojkovic.

Tot verbazing van velen mocht Tadic niet in de basis beginnen tegen Engeland. De aanvaller van Fenerbahce was in de kwalificatiereeks vaak belangrijk voor zijn land, maar moest het zondag doen met een invalbeurt. In het halfuur dat hij speelde kreeg de oud-Ajacied wel de aanvoerdersband.

Artikel gaat verder onder video

Achteraf werd gespeculeerd of het een tactische keuze was geweest van Stojkovic om Tadic niet op te stellen. De 35-jarige aanvaller staat niet bekend om zijn snelheid, terwijl Servië mogelijk hoopte op wat counters. Tadic was in ieder niet tevreden over deze keuze.

"Ik ben de leider en aanvoerder van dit elftal", zei de routinier in de mixed zone. "Ik heb al met de trainer gepraat. Ik ben de beste speler van dit team en had 90 minuten moeten spelen. Het was anders gelopen als ik gewoon in de basis had gestaan." Of dit nog zorgt voor verdere onenigheid in de selectie en tussen Tadic en zijn coach, valt nog te bezien. Donderdag staat Slovenië - Servië op het programma om 15:00.

