'Veelbesproken Ajax-speler op weg naar Frankrijk'

Ar’jany Martha kan zijn carrière mogelijk vervolgen bij het Franse AJ Auxerre, zo weet FootMercato te melden. De Ajacied, die zijn contract niet wil verlengen in Amsterdam, is in gesprek met de Ligue 2-promovendus.

Martha had onlangs de mogelijkheid om voor drie seizoenen bij te tekenen bij Ajax, maar legde dit voorstel naast zich neer. Nu duidelijk is dat de aanvaller annex verdediger op zoek is naar een nieuwe club, melden verschillen ploegen zich. Onder meer Sunderland en Burnley zouden al belangstelling hebben getoond. FootMercato weet dat Auxerre zich bij dit rijtje clubs voegt.

Artikel gaat verder onder video

Auxerre werd vorig jaar kampioen van de Ligue 2 en is volgend seizoen dus op het hoogste niveau te bewonderen. De Franse club zou inmiddels contact hebben gezocht met Martha over een transfer. Niet alleen Auxerre heeft interesse, want ook Villarreal en Monza zouden de twintigjarige op de korrel hebben.

Martha heeft een turbulent seizoen achter de rug. De jongeling begon als aanvaller bij Jong Ajax, maar werd door John van ’t Schip plotseling naar de hoofdmacht overgeheveld. Nog opvallender was dat de oefenmeester de pupil gebruikte als linksachter. Martha speelde uiteindelijk acht duels in de basis, waarin hij niet bepaald kon uitgroeien tot een vaste waarde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Guardiola prijst voormalig Ajax-speler: ‘Hij behoort tot de vijf besten ter wereld op zijn positie’

Manchester City likt de wonden na de met 1-2 verloren FA Cup-finale tegen aartsrivaal Manchester United.