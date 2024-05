Ajax-jeugdopleiding 'in paniek' door contractafwijzing Martha: 'Tekenend voor de puinhoop bij de club'

Binnen de Ajax-jeugd heerst er onrust over de manier waarop de club omgaat met contractverlengingen, zo weet ESPN-journalist Thijs Zwagerman te melden in de Pantelic Podcast. Dat heeft te maken met de gang van zaken rondom Ar’jany Martha, waarvan deze week bekend werd dat hij in de zomer transfervrij vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA.

Voetbal International wist deze week te melden dat Martha een aanbod van de Amsterdammers naast zich neer zou hebben gelegd, waardoor zijn contract aankomende zomer afloopt. Dit zou – onder meer – te maken hebben met de manier van communiceren van Ajax. “Het ligt genuanceerder dan alleen: 'Hij heeft het aanbod niet geaccepteerd'. En dat is wel tekenend voor de puinhoop bij Ajax”, zegt Zwagerman.

Artikel gaat verder onder video

“Bij Martha is er dus een voorstel geweest, maar dat is nooit echt bij hemzelf gekomen. Via de zaakwaarnemer kwam het voorstel wel bij zijn ouders. Recentelijk vroegen die ouders aan Ajax hoe het met het voorstel zit. Ajax reageerde toen dat het voorstel ‘niet echt’ meer geldig is. Heel bijzonder hoe dat dan gaat”, legt de journalist verder uit.

Zwagerman hoort nu ook onvrede vanuit de Onder 15 van Ajax. “Het is heel verleidelijk om dan te zeggen dat die gasten zich niet moeten aanstellen, maar er gaat wel heel veel mis. Ik hoop wel dat het de komende maanden hersteld wordt.” Spelers als Rico Speksnijder en Oualid Agougil lopen eveneens uit hun contract en het is nog maar de vraag of het tweetal wél in Amsterdam blijft. “In de media wordt heel snel gezegd dat ze gaan verlengen, maar jongens in die hoek hebben dan zelf nog niks gehoord”, sluit Zwagerman af.

