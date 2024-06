Tv-kijkers zien ‘mooiste EK-goal’ tot nu toe, maar uiten massaal kritiek op Jan Roelfs

Nicolae Stanciu zette Roemenië maandagmiddag op bijzonder fraaie wijze op voorsprong tegen Oekraïne. De middenvelder van Dhamk Club schoot de bal in minuut 29 kiezelhard achter doelman Andriy Lunin, en maakte daarmee een van de mooiste doelpunten van het huidige EK. Volgens tv-kijkers, had NOS-commentator Jan Roelfs best wat enthousiaster mogen reageren.

Door gepruts in de verdediger van Oekraïne kon de oud-speler van Anderlecht bereikt worden. Stanciu aarzelde geen moment en pegelde de bal hard in de kruising. “Hoe kan Jan Roelfs bij zo’n doelpunt commentaar geven alsof iemand van een meter of twee een balletje intikt?”, verbaast Ralf Crutzen zich op X. In de reacties blijkt dat veel kijkers dezelfde mening delen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.