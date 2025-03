Makkelie spaart voormalig Ajax-speler: géén penalty na duidelijke handsbal

Danny Makkelie zorgt voor een opmerkelijk moment in het WK-kwalificatieduel tussen Roemenië en Bosnië-Herzegovina. Vlak na rust leek de thuisploeg een penalty te krijgen na hands van voormalig Ajax-speler in eigen zestien, maar de Nederlandse scheidsrechter besluit de bal uiteindelijk niet op de stip te leggen.

Tahirovic, die afgelopen transferperiode door Ajax werd verkocht aan het Deense Brøndby IF, probeerde een wegdraaiende voorzet van Ianis Hagi weg te koppen, maar kreeg daarbij de bal op zijn rechterhand. Makkelie leek vervolgens de bal op de stip te gaan leggen, maar werd door zijn als VAR dienstdoende landgenoot Rob Dieperink naar het scherm geroepen. Na het bestuderen van de beelden werd de penalty geschrapt en het spel hervat met slechts een inworp voor de Roemenen.

De Bosniërs stonden op dat moment al met 0-1 voor door een treffer van Amin Gigovic, speler van het Duitse Holstein-Kiel. Mede door het niet-doorgaan van de penalty zou het daar uiteindelijk ook bij blijven.

Makkelie deed in januari van dit jaar in Studio Voetbal een voorstel om de regels bij hands aan te passen omdat die in zijn woorden 'niet altijd makkelijk toe te passen zijn'. Dat deed de arbiter naar aanleiding van de wedstrijd tussen PSV en AZ, waarover hij ruim een week eerder de leiding had. De Alkmaarders leken op weg naar een zege in het Philips Stadion, maar Luuk de Jong maakte vlak voor tijd vanaf de stip gelijk nadat Makkelie wél een strafschop had gegeven toen Ruben van Bommel van dichtbij een bal tegen zijn arm kreeg.

