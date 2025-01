Makkelie verdedigt veelbesproken penaltymoment en stelt regelwijziging voor

Scheidsrechter Danny Makkelie zegt in Studio Voetbal nog altijd vierkant achter zijn beslissing te staan om PSV een strafschop toe te kennen in het thuisduel met AZ op 11 januari. De arbiter legde de bal op de stip nadat de bal van dichtbij tegen zijn arm kreeg geschoten door , waarna vanaf elf meter de eindstand op 2-2 bepaalde. Makkelie erkent wel dat de regels rond hands in het strafschopgebied 'niet altijd makkelijk toe te passen' zijn en stelt een andere sanctie bij dit vergrijp voor.

AZ leek ruim een week geleden op weg om PSV de allereerste thuisnederlaag onder trainer Peter Bosz te bezorgen, toen invaller Mexx Meerdink - koud in het veld - de Alkmaarders een kwartier voor tijd op 1-2 zette. Tot het bewuste moment: Van Bommel kreeg van dichtbij de bal tegen zijn arm met het bekende gevolg. Penalty, gelijkspel. Makkelie zegt dat hijzelf geen moment heeft getwijfeld over de juistheid van zijn beslissing: "Ik zie dat de arm van Van Bommel uit het lichaam is, kijk nog heel even of die bal voor de goal nog tot een doelpunt kan komen. Want dan kun je een doelpunt geven en ben je van alle discussie af." Een treffer kwam er niet, waarna de VAR de zienswijze van Makkelie bevestigde. "Wat zou dan de reden moeten zijn voor mij om te gaan kijken?", vraagt de arbiter zich af.

Inmiddels heeft Makkelie de beelden uiteraard wél teruggezien, maar zijn standpunt is niet veranderd. "Ik vind het nog steeds een strafschop. En niet alleen ik, dit vindt de groep óók een strafschop", zegt de leidsman over zijn collega's. "En waarom? Omdat de arm uit het lichaam is. Ik hoor jullie zeggen dat hij (Van Bommel, red.) de bal probeert te ontwijken. Maar dan had ik liever gezien dat de arm naar beneden was gegaan. Je arm zit nog steeds wijd. Je kunt 'm wel ontwijken, maar dan moet je 'm niet raken", aldus Makkelie.

Makkelie stelt nieuwe sanctie bij hands in de zestien voor

Dat gezegd hebbende, begrijpt Makkelie óók de vele afkeurende reacties op het penaltymoment. "Als ik mijn voetbalpet opzet, dan ben ik het ook met jullie eens. Ik vind de handsbalregel ook niet altijd makkelijk en ook niet makkelijk om toe te passen. Maar dit is nu de regel, laten we dan kritiek hebben op de regel maar niet op de scheidsrechters die de regel correct uitvoeren. Sterker nog: als ik deze penalty niet geef, bijvoorbeeld internationaal, dan kost mij dat punten." Verderop in de discussie doet Makkelie een voorstel voor een nieuwe sanctie bij hands in het strafschopgebied: "Misschien voortaan een vrije trap geven? Dat maakt het bij twijfel makkelijker om te geven", aldus de scheidsrechter.

