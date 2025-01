Danny Makkelie en Rob Dieperink krijgen topaffiche in Champions League

Danny Makkelie heeft een fraaie aanstelling gekregen in de Champions League. De Nederlandse scheidsrechter fluit dinsdagavond het duel in Portugal tussen SL Benfica en FC Barcelona. Rob Dieperink is de VAR van dienst.

Het wordt voor Makkelie de vijfde wedstrijd van dit Champions League-seizoen. Eerder had de arbiter onder meer de leiding over Celtic tegen Slovan Bratislava, RB Salzburg - Dinamo Zagreb en Sparta Praag tegen Atlético Madrid. De mooiste wedstrijd die Makkelie floot was de kraker tussen Liverpool en Bayer Leverkusen op Anfield. Dit duel eindigde in een 4-0 overwinning voor Liverpool.

Nu wacht een mooi affiche in Lissabon, ook voor videoscheidsrechter Rob Dieperink. Hij zal in Lissabon de videoscheidsrechter van dienst zijn, terwijl scheidsrechter Dennis Higler hem als assistent zal ondersteunen. Allard Lindhout is de videoscheidsrechter van dienst.