Peter Bosz beticht NOS drie keer van 'rare vraag' over Danny Makkelie

Peter Bosz kan een vraag van NOS-commentator Jeroen Grueter niet waarderen na de wedstrijd tegen AZ. De trainer van PSV werd gevraagd naar zijn verleden met Danny Makkelie, de scheidsrechter die de penalty toekende.

PSV kreeg de penalty vijf minuten voor tijd. Johan Bakayoko schoot de bal tegen de uitgestoken arm van Ruben van Bommel. Was het een terechte penalty? “Geen idee, ik heb het nog niet gezien”, antwoordt Bosz. De VAR zal ernaar kijken, dus dan zal het een penalty zijn geweest.”

Grueter vraagt vervolgens: “Het feit dat Makkelie ‘m geeft, na alles wat er is gebeurd tussen jou en hem, maakt dat het saillant?” Bosz werd in oktober voorwaardelijk geschorst voor uitlatingen over Makkelie. "Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Het ligt misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niets", zei hij toen. Hij wil er nu niet op terugkomen.

Bosz antwoordt: “Vind je dat niet een rare vraag?”

“Nee, dat vind ik geen rare vraag”, antwoordt Grueter. “Ik snap dat je het een moeilijke vraag vindt, maar waarom vind je het een rare vraag?”

Bosz: “Hij zal toch een penalty geven als het een penalty is, en hij zal ‘m niet geven als het in zijn ogen geen penalty is.”

Grueter: “Maar als het een twijfelgeval is, zou iets wat in het verleden nadrukkelijk heeft gespeeld dan ergens meespelen?’

Bosz: “Rare vraag. En die stel je ook nog aan de verkeerde persoon.”

Grueter: “Ja, ik zou het ook graag aan hem vragen, maar ik stel ‘m ook aan jou, omdat jij ook een rol hebt gespeeld in die situatie.”

Bosz volhardt: “Rare vraag.”

Grueter sluit af: “Nou, dan stoppen we ermee, want we komen niet verder.”