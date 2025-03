Eredivisieclub bestolen: Danny Makkelie trekt boetekleed aan na veelbesproken keuze

Bas Nijhuis heeft maandagavond tijdens Vandaag Inside aangegeven dat Danny Makkelie na de wedstrijd FC Twente - NEC (2-0) spijt had van zijn beslissing om de Nijmegenaren in de tweede helft geen penalty toe te kennen.

Sami Ouaissa schoot enkele minuten na rust van dichtbij tegen de arm van Max Bruns. Dat ledemaat zat niet direct langs het lichaam bij de Twente-verdediger, waardoor VAR Rob Dieperink de arbiter naar de kant riep. Makkelie bekeek de beelden en besloot alsnog geen strafschop toe te kennen.

Er zijn echter regels opgesteld door de KNVB, waaruit blijkt dat een bal die richting het doel wordt geschoten en vervolgens op een hand of arm terechtkomt, altijd op de stip gelegd moet worden. Zulke gevallen voelen soms als onrecht aan, maar zo zijn momenteel de regels van de Nederlandse voetbalbond. Bij Vandaag Inside wordt het penaltymoment in Enschede nog even besproken door Nijhuis. "Jongen (Bruns, red.) kan er niks aan doen, de bal wordt op zijn arm geschoten. Maar ook hier is die uit het lichaam. Danny ging hier niet (met de VAR) mee." Dan komt Nijhuis met een opvallende openbaring. "We zijn naderhand in Zeist geweest en toen heeft Danny gezegd: 'Ik had hier eigenlijk mee moeten gaan, dit was gewoon een penalty."

Bij PEC - Ajax was zondagavond een vergelijkbaar moment, toen Anselmo García MacNulty een afstandsschot (waarschijnlijk) onbewust met zijn arm pareerde. Nijhuis gaf de strafschop op aandringen van de VAR vervolgens met tegenzin, wat door velen werd opgemerkt. "Dit zijn nou eenmaal de regels, dus dan kun je niet anders. Ik snap wel dat mensen het soms niet meer snappen."

