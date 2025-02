Danny Makkelie deelt zienswijze Rob Dieperink niet en geeft géén penalty bij Twente - NEC

Scheidsrechter Danny Makkelie heeft zondagmiddag besloten om NEC géén strafschop toe te kennen in het uitduel bij FC Twente. Op advies van VAR Rob Dieperink bekeek de arbiter de beelden van een schot van , die van dichtbij in de vijandelijke zestien op de arm van schoot. Zes weken gelden kwam Makkelie bij PSV - AZ nog tot een andere conclusie in een vergelijkbare situatie.

FC Twente nam in het eerste bedrijf via Bas Kuipers een 1-0 voorsprong. In de tweede helft leek NEC een strafschop te kunnen claimen toen het schot van Ouaissa door de arm van Bruns uit het doel werd gehouden. Dieperink zag er blijkbaar wel een penalty in, maar toen Makkelie de beelden bij de zijlijn bekeek besloot die om slechts een hoekschop toe te kennen.

Zes weken geleden was Makkelie de scheidsrechter van dienst bij het duel tussen PSV en AZ. Daar gebeurde iets vergelijkbaars: Johan Bakayoko schoot van dichtbij tegen de arm van Ruben van Bommel. Makkelie besloot in die wedstrijd om wél een penalty te geven, waaruit Luuk de Jong de eindstand op 2-2 bepaalde.

Ruim een week later pleitte Makkelie in Studio Voetbal voor nieuwe regels rond hands in het zestienmetergebied. "Ik vind de handsbalregel ook niet altijd makkelijk en ook niet makkelijk om toe te passen. Maar dit is nu de regel, laten we dan kritiek hebben op de regel maar niet op de scheidsrechters die de regel correct uitvoeren. Sterker nog: als ik deze penalty niet geef, bijvoorbeeld internationaal, dan kost mij dat punten", legde de arbiter uit. "Misschien voortaan een vrije trap geven? Dat maakt het bij twijfel makkelijker om te geven", stelde Makkelie destijds zelf voor.

