Makkelie is woest en eist levenslange schorsing

Danny Makkelie maakt zich boos om een incident in het amateurvoetbal. Zaterdag werd een zeventigjarige scheidsrechter bewusteloos geslagen tijdens een wedstrijd tussen het vierde elftal van SV Rood-Wit uit Veldhoven en het derde elftal van SV De Braak uit Helmond.

Kort voor het einde van de wedstrijd sloeg de vlam in de pan. De politie meldde dat 'enkele personen verhaal gingen halen bij de scheidsrechter', die zodanig werd mishandeld dat hij volgens Omroep Brabant buiten bewustzijn raakte en 'flink letsel' opliep. De man werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is inmiddels weer thuis. De politie is op zoek naar getuigen.

In een bericht op LinkedIn laat profscheidsrechter Makkelie weten dat hij de betreffende scheidsrechter persoonlijk kent. Hij noemt de mishandeling 'het gif in het voetbal'. “Dit is een ziekte die het voetbal al jaren teistert en zich steeds verder verspreidt”, schrijft hij. “En alsof het nog niet erg genoeg is: deze keer ging het om een scheidsrechter van 70 jaar oud. Wat bezielt iemand? Hoe diep ben je gezonken als je denkt dat geweld tegen een official, laat staan iemand van deze leeftijd, de manier is om je frustratie te uiten?”

Makkelie vraagt zich af in hoeverre de 'campagnes, bijeenkomsten en trainingen om respect en sportiviteit te bevorderen' zin hebben. "Wie wil er nog fluiten als dit is wat je kan overkomen? Hoe houden we jonge talentvolle scheidsrechters gemotiveerd als ze zien dat geweld tegen hen blijkbaar 'bij het spel hoort'?", vraagt hij zich af. "Dit gaat verder dan een opgefokte speler of een gefrustreerde supporter. Dit zit dieper. Dit is een probleem van mentaliteit, van opvoeding, van een cultuur waarin het normaal lijkt om de scheidsrechter als vijand te zien. Waarin sommige mensen denken dat fysiek geweld een oplossing is als iets niet naar hun zin gaat."

'Levenslang schorsen'

Volgens Makkelie zijn ‘keiharde maatregelen’ nodig. “Levenslange schorsingen. Directe vervolging. Clubs die hun verantwoordelijkheid nemen. En vooral: een gezamenlijke, keiharde grens die we als voetbalwereld trekken”, betoogt hij. “Ik ken de scheidsrechter persoonlijk. Een man die zich al decennialang met passie inzet voor het spel. Die ondanks zijn leeftijd en nu ook zijn letsel zich niet uit het veld laat slaan. Zijn liefde voor het voetbal is groter dan de haat die hij zaterdag over zich heen kreeg. En dat verdient respect. Maar laten we niet wachten tot de dag dat opnieuw iemand dit niet meer overleeft. Dit is het gif in het voetbal. En we moeten het uitroeien.”