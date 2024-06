Roemenië opent EK met dikke zege op Oekraïne: man met 10 wedstrijden voor Ajax goud waard

Roemenië kende maandagmiddag een droomstart aan het EK. De ploeg van Eduard Iordănescu bleek velen malen te sterk voor Oekraïne en liep, mede dankzij een wereldgoal van Nicolae Stanciu en knal van oud-Ajacied Razvan Marin, uit naar een 3-0 zege.

Vooraf was de verwachting dat Oekraïne te sterk zou zijn voor de Roemenen. Het door oorlog geplaagde land beschikt immers over enkele topspelers zoals Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Mykhaylo Mudryk (Chelsea) en Andriy Lunin (Real Madrid). De meest bekende speler uit Roemenië aan de aftrap was Radu Dragusin. De duurste Roemeen uit de geschiedenis (€31 miljoen) speelt bij Tottenham Hotspur.

Het eerste hoogtepunt van de wedstrijd leverde na dertig saaie minuten meteen een doelpunt op. Na een foute uittrap van doelman Lunin, mede veroorzaakt door een slechte terugspeelbal van Mykola Matviyenko, kwam de bal terecht bij Nicolae Stanciu. De Roemeense aanvoerder schoot de bal met rechts via de onderkant van de lat prachtig binnen: 1-0. Dat was tevens de ruststand.

Na rust trok Oekraïne het initiatief naar zich toe, maar kwam in de 52e minuut in grotere problemen dan het al zat toen Răzvan Marin van afstand uit haalde na een snelle counter. Het schot van de oud-Ajacied was hard, leek ondanks dat houdbaar, maar ging onder de handen van Lunin door het doel in: 2-0. Vlak daarna werd het zelfs nog mooier voor de Roemenen toen spits Denis Drăguș na een mooie actie van Dennis Man van dichtbij de derde treffer binnen schoot: 3-0.

Daarna speelde Roemenië het duel zonder al te veel moeite uit en zette met de zege een grote stap richting de laatste zestien. Oekraïne zal in de volgende wedstrijd (vrijdag 21 juni tegen Slowakije) anders voor dag moeten komen om nog kans te maken op de volgende ronde.