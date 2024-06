Bizar: Oranjeshirt van één speler niet te koop door ‘enorme aanvraag’ na eerste EK-duel

Het is momenteel niet mogelijk om een Oranjeshirt van te bestellen in de webshop van de KNVB, zo weet NU.nl maandagmiddag te melden. Door de heldenrol, die Weghorst zondagmiddag namens het Nederlands elftal vertolkte tegen Polen, willen ontzettend veel mensen een shirtje van hem kopen.

Er is een ‘enorme aanvraag’ sinds de EK-wedstrijd van Oranje, waarin Weghorst in de slotfase voor de drie punten zorgde. De boomlange spits kwam negen minuten voor tijd in het veld en schoot amper twee minuten later de 2-1 tegen de touwen. Inmiddels zijn de shirts van Weghorst populairder dan die van Frenkie de Jong, die voorheen het meest verkocht werden.

Artikel gaat verder onder video

42 procent van alle spelersshirts die ná de eerste EK-wedstrijd van Oranje werden besteld, zijn met de naam van Weghorst achterop de rug. Dat weet Roland Heerkens, oprichter van het bedrijf achter Voetbalshop.nl en KNVBshop.nl: “Het gaat vooral om het uitshirt waar zondag in gespeeld werd", zegt hij. We willen kunnen garanderen dat mensen die een shirt bestellen dat voor de volgende wedstrijd, in dit geval vrijdag, thuis ontvangen”, gaat Heerkens verder.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.