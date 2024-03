'Barcelona zet streep door vier potentiële opvolgers hoofdtrainer Xavi'

FC Barcelona heeft vier namen doorgestreept op de shortlist met potentiële opvolgers voor hoofdtrainer Xavi Hernández. Onder meer Roberto De Zerbi, die indruk maakt bij Brighton & Hove Albion en door voormalig Barça-trainer Pep Guardiola zou zijn aanbevolen bij voorzitter Joan Laporta, is volgens Spaanse media niet langer in de running.

De Zerbi staat sinds september 2022 aan het roer in Brighton, waar hij de naar Chelsea vertrokken Graham Potter met succes opvolgde. De Italiaan leidde The Seagulls in zijn debuutseizoen direct voor de eerste keer in de clubhistorie naar Europees voetbal en staat momenteel achtste in de Premier League. Football España weet echter dat Barcelona om twee redenen geen kandidaat (meer) in De Zerbi zou zien: "Vanwege zijn gebrek aan ervaring op topniveau, en wellicht nog belangrijker zijn vertrekclausule - naar verluidt meer dan tien miljoen euro - heet hij het momentum bij het bestuur verloren", schrijft het medium.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast zou Arsenal-manager Mikel Arteta zelf hebben besloten niet op de eventuele avances van Barcelona in te gaan. Ook huidig Bayern München-trainer Thomas Tuchel zou niet langer in de running zijn om Xavi op te gaan volgen: "Zijn soms koppige karakter en de inconsistentie bij Chelsea en Bayern hebben niet in zijn voordeel gewerkt", schrijft bovengenoemd medium. De krant Mundo Deportivo schrijft op zijn beurt dat de huidige bondscoach van Duitsland, Julian Nagelsmann, óók geen optie meer is voor Laporta en co, ook in zijn geval zou een gebrek aan ervaring in de top daarvan de reden zijn.

Drie kandidaten

Zowel Laporta als sportief directeur Deco heeft ondertussen de hoop uitgesproken dat Xavi terugkomt op zijn beslissing om komende zomer zijn tot medio 2025 doorlopende contract tóch te respecteren. Mocht de oud-middenvelder dat niet doen, dan zouden er nu drie kandidaten over zijn om het stokje van hem over te nemen: Luis Enrique (Paris Saint-Germain) wordt vanwege zijn doorlopende contract 'de moeilijkste optie' genoemd, terwijl de clubloze Hansi Flick juist een voor de hand liggende keuze zou zijn. Daarnaast zou Rafael Marquez, die momenteel de beloften van Barcelona Atletic onder zijn hoede heeft, intern de beste papieren hebben.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Koopmeiners akkoord over salaris van liefst 4,5 miljoen euro bij nieuwe club'

Teun Koopmeiners heeft een akkoord bereikt met zijn nieuwe club over een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro, zo meldt Tuttosport.