‘Koopmeiners akkoord over salaris van liefst 4,5 miljoen euro bij nieuwe club'

heeft een akkoord bereikt met Juventus over een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro, zo meldt Tuttosport. De middenvelder ziet een overstap van Atalanta naar Juventus dus wel zitten, maar de clubs moeten nog een akkoord bereiken.

Koopmeiners zou zijn zaakwaarnemer Bart Baving opdracht hebben gegeven om met Juventus in gesprek te gaan en daar zou het akkoord over het jaarsalaris uit voortgekomen zijn. Het is niet duidelijk voor hoeveel jaar Koopmeiners zou tekenen in Turijn.

Atalanta zou zestig miljoen euro willen ontvangen voor Koopmeiners. Juventus overweegt een of meerdere spelers in de deal te betrekken om zo de vraagprijs te drukken, maar kijkt ook naar alternatieven indien de Nederlander onhaalbaar blijkt. Khéphren Thuram van OGC Nice zou een kandidaat zijn.

In gesprek met De Telegraaf liet Koopmeiners al optekenen graag een transfer te willen maken na dit seizoen. De middenvelder maakt furore bij Atalanta, waar hij dit seizoen in 34 officiële wedstrijden al twaalf keer scoorde en vier assists gaf. Momenteel behoort hij tot de selectie van het Nederlands elftal, maar zaterdag sloeg hij wel de training over vanwege fysieke klachten. Het is dus nog onzeker of Koopmeiners fit is voor het duel met Duitsland van dinsdag.