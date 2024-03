Twintigvoudig Oranje-international maakt zich op voor transfer: 'Ik wil komende zomer een stap maken'

Het is niet meer de vraag óf, maar voor welke club Atalanta Bergamo komende zomer gaat verlaten. De middenvelder is bezig aan een uitstekend seizoen en heeft bij zijn huidige club aangegeven dat hij over een paar maanden graag een stap wil maken. Koopmeiners was afgelopen zomer al dicht bij een overgang naar Napels.

De Napolitanen hadden zich vorig jaar voor het eerst sinds 1990 gekroond tot kampioen van Italië en zagen in Koopmeiners een speler die de selectie verder kon versterken. Tot een transfer naar de regerend landskampioen kwam het echter niet voor de oud-speler van AZ. “Vorig jaar was er al concrete belangstelling van Napoli en waren de clubs uiteindelijk zonder resultaat met elkaar in onderhandeling”, zo vertelt Koopmeiners in gesprek met De Telegraaf.

Het moet gek lopen wil de aanvallende middenvelder komende zomer géén stap maken. De Oranje-international is dit seizoen een van de revelaties op de Italiaanse velden en vooral in de tweede seizoenshelft erg productief. Na 34 wedstrijden in alle competities staat de teller op twaalf doelpunten en vier assists. De goede prestaties van Koopmeiners blijven uiteraard niet onopgemerkt. Juventus wordt nadrukkelijk genoemd en er zou ook vanuit de Engelse top interesse zijn. Bij Atalanta Bergamo zijn ze op de hoogte van de intenties van Koopmeiners. “Ik heb Atalanta aangegeven dat ik komende zomer een stap wil maken. Maar er moet wel iets heel moois komen om dat zo maar in te ruilen voor Atalanta.”

Een binnenlandse overgang lijkt het meest voor de hand te liggen. “Mijn vriendin en ik hebben het heel erg naar ons zin in Italië. Maar voor sommige clubs in Engeland doorsta ik de regen wel. Ik hoop dat er mooie opties komen waarover ik kan nadenken. En vervolgens hoop ik dat Atalanta een mooi bedrag voor me ontvangt, want ik heb daar dan een prachtige tijd gehad”, zo klinkt het. De Italianen betaalde in de zomer van 2021 een bedrag van veertien miljoen euro aan AZ voor Koopmeiners.