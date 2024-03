'Juventus praat met Koopmeiners na dubbelslag in Turijn en overweegt andere Nederlander in deal te betrekken'

heeft afgelopen zondag een kort onderhoud over een zomerse transfer gehad met Cristiano Giuntoli, de sportief directeur van Juventus. Eerder op de avond had de Nederlandse middenvelder zijn club Atalanta Bergamo hoogstpersoonlijk een punt bezorgd door twee keer te scoren tegen De Oude Dame, wat genoeg was voor een 2-2 gelijkspel in Turijn. In een poging om de vraagprijs wat te drukken zou weleens in beeld kunnen komen, verwachten Italiaanse media.

Italiaanse media berichten al langer dat Koopmeiers hoog op het lijstje zou staan om komende zomer van Bergamo naar de grootmacht uit Turijn te verkassen. Dinsdag schrijven verschillende Italiaanse media echter dat Juve rekening moet houden met concurrentie vanuit de Engelse Premier League. "De club wil een biedingsoorlog voorkomen met clubs die bereid zijn om te voldoen aan de vraagprijs van Atalanta", schrijft Football Italia. Koopmeiners' huidige werkgever zou een bedrag van rond de 60 miljoen euro verlangen voor de oud-speler van AZ.

Om die prijs te drukken zou Juventus een speler willen betrekken in de deal met Atalanta. De 20-jarige Matías Soulé wordt met naam en toenaam genoemd. Deze Argentijnse aanvallende middenvelder annex aanvaller komt momenteel op huurbasis uit voor degradatiekandidaat Frosinone en staat na 26 speelronden al op tien doelpunten en twee assists in de Serie A. Zijn waarde zou worden geschat op 25 tot 30 miljoen euro, waardoor Juventus nog maar de helft van de vraagprijs zou hoeven over te maken om Koopmeiners in te lijven. Een andere optie zo Huijsen kunnen zijn, schrijft Corriere dello Sport. De achttienjarige Nederlandse verdediger maakt momenteel indruk op huurbasis bij AS Roma, maar zou een lagere waarde vertegenwoordigen dan Soulé dat doet.

Atalanta nam Koopmeiners in de zomer van 2021 voor 14 miljoen euro over van AZ. Inmiddels speelde hij in alle competities 111 wedstrijden voor de Noord-Italiaanse club, waarin hij 26 keer scoorde en twaalf assists gaf. In de huidige jaargang is Koopmeiners bijzonder productief: alleen al in de Serie A was het in 25 wedstrijden tien keer raak voor de 20-voudig Oranje-international. Zijn contract in Bergamo loopt nog tot medio 2027.