Opmerkelijke beelden: 'rasidioot' slaat Lukaku na eerste Roma-doelpunt Huijsen

AS Roma kende maandagavond weinig problemen met Cagliari, dat mede dankzij het allereerste profdoelpunt van invaller (18) op een 4-0 nederlaag werd getrakteerd. Na de treffer van de Nederlandse verdediger baarde verdediger opzien door teamgenoot op het achterhoofd te slaan.

Over een dikke week speelt Roma het uitduel in de tussenronde van de Europa League, in De Kuip tegen Feyenoord. De ploeg van trainer Daniele De Rossi toonde maandagavond aan klaar te zijn voor de hernieuwde confrontatie met de Rotterdammers; door doelpunten van Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala (twee keer) en dus Huijsen werd Cagliari met ruime cijfers verslagen. Rick Karsdorp had in tegenstelling tot de scorende Juventus-huurling overigens wél een basisplaats.

Na de treffer van Huijsen, die na een uur spelen voor de eindstand tekende, kwam Mancini met zijn opvallende actie richting Lukaku. Journalist Wesley Victor Mak spreekt op X van 'bizarre beelden' en omschrijft de Romeinse verdediger als een 'rasidioot'. Mancini was vorig seizoen nog het 'slachtoffer' van Santiago Giménez, die zich diep in verlenging bij een 4-1 achterstand voor Feyenoord afreageerde op de Italiaan en met rood werd weggezonden. De Mexicaanse spits onthulde eerder dit seizoen nog hoe hij zich liet provoceren in de Italiaanse hoofdstad: "Ik dacht bij mezelf: Oké, je gaat dan wel naar die halve finale, maar wel met een schop van mij als felicitatie", zei de spits in december tegenover Voetbal International.