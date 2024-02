Feyenoord geeft voorsprong uit handen en wacht zware return in Rome

Feyenoord en AS Roma hebben hun heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League met 1-1 gelijkgespeeld. In De Kuip zette de ploeg van trainer Arne Slot op slag van rust met het hoofd op voorsprong, maar door een rake kopbal van kwamen de bezoekers in het tweede bedrijf weer langszij. Volgende week donderdag staat de return in Rome op het programma.

Het ontbreken van het kwintet Justin Bijlow, Quinten Timber, Gernot Trauner, Lutsharel Geertruida en Alireza Jahanbakhsh was een aanzienlijke aderlating voor Feyenoord. Bovendien was Santiago Giménez niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De Mexicaan nam plaats op de bank. Feyenoord stuitte in de persoon van Rick Karsdorp op een vertrouwd gezicht. De andere Nederlander bij AS Roma is Dean Huijsen, maar hij staat Europees niet ingeschreven, dus ontbrak donderdagavond in de Romeinse selectie.

Timon Wellenreuther toonde in het eerste bedrijf wederom zijn klasse als de perfecte tweede doelman. Na tien minuten kwam de Duitser oog in oog met Pellegrini als winnaar uit de strijd. Na een wat angstig begin kreeg de Nederlandse landskampioen steeds meer grip op de wedstrijd. Het resulteerde in meerdere schoten en een levensgrote kans voor Paixão. De behendige buitenspeler schoof na een uitstekende actie de bal millimeters langs de verkeerde kant van de paal. Kort voor rust namen de Italianen de regie weer over, waarbij Leando Paredes via de vingertoppen van Wellenreuther snoeihard op de lat pegelde en Lukaku van dichtbij hard in de handen van de vervanger van Bijlow kopte.

Eerder dit seizoen versloeg Feyenoord in De Kuip de AS Roma’s aartsrivaal Lazio in een galvoorstelling met 3-1. Net als in die wedstrijd scoorde Feyenoord in de blessuretijd van de eerste helft. Destijds was het de 2-0, maar vanavond verraste - de over het hoofd geziene - Paixão de Italiaanse defensie door een perfecte voorzet van Hartman met zijn hoofd binnen te knikken.

Na rust had Feyenoord totaal geen haast en leek AS Roma niet de urgentie te voelen om een resultaat te behalen in Rotterdam. Toch deelde Lukaku halverwege de tweede helft Feyenoord een flinke klap uit door een voorzet van Leonardo Spinazzola met zijn schouder achter Wellenreuther te werken. Kansen waren er - op een vrije trap van invaller Luka Ivanušec op de paal na - na de gelijkmaker nauwelijks nog te noteren, waardoor een 1-1 gelijkspel een logische en terechte eindstand was. Volgende week donderdag wacht de ploeg van Slot in het Stadio Olimpico een flinke kluif om zich in Rome te ontdoen van de Giallorossi.