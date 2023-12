Santiago Giménez: 'Ze lachten ons gewoon uit. Toen dacht ik: Oké....'

blikt terug op de Europese uitschakeling van Feyenoord in het seizoen 2022-23. De ploeg van trainer Arne Slot strandde in de kwartfinale van de Europa League - opnieuw - tegen het AS Roma van José Mourinho. De Mexicaanse aanvaller pakte diep in de verlenging een rode kaart.

Feyenoord werd vorig seizoen weer gekoppeld aan de Romeinen, die het jaar daarvoor nipt te sterk waren in de finale van de Conference League. Deze keer gingen de Rotterdammers met een goed gevoel op weg naar Rome, aangezien de heenwedstrijd in De Kuip een 1-0 overwinning had opgeleverd dankzij een treffer van Mats Wieffer. In het Stadio Olimpico kwam Feyenoord terug van een achterstand dankzij Igor Paixão, die de 1-0 van Leonardo Spinazzola ongedaan maakte. Bij die stand zou de halve finale dus bereikt worden door de ploeg van trainer Arne Slot.

"Die verdedigers van Roma waren de hele wedstrijd al aan het provoceren, maar toen wij 1-1 maakten en zij dreigden te worden uitgeschakeld, hoorde je ze niet meer", blikt Giménez terug in gesprek met Voetbal International. Paulo Dybala dwong vlak voor tijd echter een verlenging af door de 2-1 in het voordeel van de Romeinen aan te tekenen. "Pas in de verlenging hadden ze weer praatjes. Het werd snel 2-1 en 3-1, uiteindelijk verloren we geflatteerd met 4-1. “Go home”, riepen die verdedigers, “ga maar huilen”. Ze lachten ons ook gewoon uit", weet Giménez nog.

In de verlenging kreeg Roma de moegestreden Feyenoorders uiteindelijk toch op de knieën. Stephan El Shaarawy tekende voor de 3-1, waarna het slotakkoord voor Lorenzo Pellegrini was: 4-1. Giménez was zijn emoties op het laatst niet meer de baas: "Ik dacht bij mezelf: Oké, je gaat dan wel naar die halve finale, maar wel met een schop van mij als felicitatie." Die schop kwam er ook, richting verdediger Gianluca Mancini, waarna scheidsrechter Anthony Taylor de Mexicaan subiet wegzond. "Dom, frustratie. Ik wist natuurlijk meteen dat het rood was. Mijn temperament had de overhand gekregen. Ik liet me gaan. Het luchtte op, maar ’t was niet slim. Een echte topspits heeft zijn emoties altijd onder controle. Ik denk niet dat dit me nog een keer zal gebeuren."

Toch zegt Giménez wel te hebben genoten van de dubbele confrontatie met het Roma van Mourinho. "Ik hou ervan, zo gaat dat ook altijd in De Kuip", zegt hij over de manier waarop de Portugees zijn spelers en het publiek opzweepte. Mancini sprak hij na afloop nog: "Ik ben mijn excuses gaan aanbieden. Hij accepteerde ze en vertelde dat-ie me wel begreep. Als hij in mijn schoenen had gestaan, zou-ie hetzelfde hebben gedaan." Op 15 februari 2024 krijgt Giménez de kans om op de juiste manier revanche te nemen, als Roma op bezoek komt in de tussenronde van de Europa League. Een week later volgt de return in Rome, waarin Feyenoord deze keer wél de overhand hoopt te hebben.