IFFHS wijst internationale topscorer 2023 aan: Erling Haaland eindigt als tweede

Statistiekenbureau IFFHS (International Federation of Football History and Statistics) heeft de internationale topscorers van 2023 op een rijtje gezet. Verrassend genoeg is Manchester City-spits níet de meest scorende speler in Europese duels en wedstrijden van de nationale ploeg bij elkaar opgeteld. Die eer is voor de tweede keer in zijn loopbaan weggelegd voor de Belg .

Haaland had met twaalf doelpunten een groot aandeel de eerste gewonnen Champions League van zijn club. De Noorse doelpuntenmachine is in de nationale ploeg echter minder productief: namens de Noren kwam hij tot 'slechts' zes doelpunten in 2023. Daarmee komt hij in totaal tot achttien internationale treffers in het kalenderjaar.

Artikel gaat verder onder video

Bij Lukaku is het juist andersom. De Belg scoorde dit jaar twee doelpunten voor Internazionale, dat hij daarmee naar de eindstrijd van de Champions League hielp. Manchester City was daarin door een doelpunt van Rodri echter nipt te sterk. Namens zijn huidige club AS Roma voegde hij daar dit seizoen vijf Europa League-treffers aan toe. Bij de Belgische nationale ploeg stond er bovendien helemaal geen maat op de topscorer aller tijden: namens de Rode Duivels vond Lukaku liefst vijftien keer het net, waardoor hij eindigt op 22 internationale treffers en daarmee de achttien van Haaland ruim voorblijft. Mehdi Taremi (FC Porto en Iran) eindigt met veertien doelpunten als derde en completeert daarmee het podium.