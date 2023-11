Oeps: Belgen gaan compleet de mist in met volkslied Azerbeidzjan

Voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel tussen België en Azerbeidzjan kregen de bezoekers in het Koning Boudewijnstadion in Brussel een onaangename verrassing. In plaats van het Azerbeidzjaanse volkslied werd de hymne van Zweden afgespeeld.

Vermoedelijk hadden de verantwoordelijken voor de volksliederen niet helemaal op zitten te letten. Zweden was op 16 oktober immers de vorige tegenstander die zich in de Belgische hoofdstad meldde voor een EK-kwalificatiewedstrijd. Die wedstrijd werd overigens in de rust gestaakt omdat twee Zweedse supporters voorafgaand aan het duel werden doodgeschoten, waardoor de 1-1 ruststand tevens de eindstand van het duel werd.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de spelers van Azerbeidzjan vooral verbaasd reageerden op de verkeerde nationale hymne, besloot Romelu Lukaku het misverstand recht te zetten en klonk even later alsnog het juiste volkslied door het stadion. Of het verkeerde volkslied er iets mee te maken heeft of niet is uiteraard niet te bewijzen, maar de bezoekers zijn duidelijk niet opgewassen tegen de Belgen, die al zeker zijn van plaatsing voor het eindtoernooi maar nog wel spelen voor de groepswinst. Na 37 minuten leidden onze zuiderburen al met 4-0, alle vier de treffers kwamen op naam van diezelfde Lukaku.