Lukaku levert na 37 minuten spelen waanzinnige prestatie met vier doelpunten

heeft zondagavond in een tijdsbestek van dertien minuten een hattrick gemaakt namens België tegen Azerbeidzjan. De aanvaller van de Belgische nationale ploeg scoorde zijn eerste van de avond in minuut 17 en zijn derde van de avond in de dertigste minuut van de wedstrijd. Even later maakte Lukaku al weer zijn vierde van de avond.

De Belgen waren al geplaatst voor het EK, maar dat was niet te zien tegen Azerbeidzjan. De ploeg van bondscoach Domenico Tedesco begon uitstekend aan het duel en zag Lukaku na tien minuten spelen zijn eerste van de avond maakte. Vervolgens kregen de bezoekers ook nog een rode kaart en pakte Lukaku door. In de 27e minuut maakte hij zijn tweede van de avond en drie minuten later had de dertigjarige spits zijn hattrick te pakken. Daar bleef het niet bij in de eerste helft, want kort na zijn derde treffer zette Lukaku ook de 4-0 op het scorebord.