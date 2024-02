Feyenoorder Hancko staat voor grote test: 'In die wedstrijd wordt hij gewogen door buitenlandse topclubs'

Wim Kieft is benieuwd hoe Feyenoord-verdediger zich komende donderdag staande weet te houden tegen AS Roma, dat in de persoon van over een fysiek loeisterke spits beschikt. Kieft stipt aan dat 'buitenlandse topclubs' die Hancko in het vizier hebben het duel met de Romeinen zullen zien als een serieuze test waaruit moet blijken of de Slowaak een hoger niveau aankan.

Dat schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Wat Hancko betreft, ben ik benieuwd hoe hij het doet donderdag in de Europa League tegen Romelu Lukaku van AS Roma", laat de voormalig spits optekenen. "Dat zijn duels waarin dit soort spelers wordt gewogen door buitenlandse topclubs", weet Kieft bovendien. Eerder op de vrijdag bracht diezelfde krant naar buiten dat Hancko de afgelopen transferperiode een van de vier sterkhouders was die Feyenoord had kunnen verlaten; naar verluidt was de Franse grootmacht Paris Saint-Germain voor de centrale verdediger in de markt.

Voor clubs van dat kaliber zijn de wedstrijden die Feyenoord in de Eredivisie afwerkt geen goede graadmeter, denkt Kieft. "In Nederland spelen ze te weinig topduels. Hier willen clubs druk zetten, vooruit verdedigen en dan zie je dat sommige spelers bij onze topclubs ondanks het lagere tempo moeite hebben om zich onder de druk uit te spelen", signaleert hij. "Internationaal word je geconfronteerd met een veel hoger tempo en gaat het helemaal mis", vervolgt Kieft, "zoals Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid overkwam." De Rotterdammers maakten in oktober nog indruk in het uitduel met die club, waar meer leek te zitten dan de 3-2 nederlaag waarmee de ploeg van Arne Slot van het veld stapte. In eigen huis kwam Feyenoord er ruim een maand later echter totaal niet aan te pas en wonnen de Spanjaarden met 1-3.

Hancko staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Feyenoord. De club nam hem destijds voor ruim acht miljoen euro over van het Tsjechische Sparta Praag; inmiddels zou hij weleens een veelvoud van dat bedrag op kunnen brengen. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt de 26-jarige verdediger een verwachte transferwaarde van 22,8 miljoen euro. Feyenoord heeft niet de noodzaak om de speler snel te verkopen: Hancko ligt in De Kuip nog vast tot medio 2028.