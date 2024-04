Rinus Israël adviseert Hancko: ‘Als hij gaat, zou ik voor die competitie kiezen’

zou na Feyenoord het beste de stap naar de subtop van de Premier League kunnen maken. Althans, dat zegt voormalig verdediger Rinus Israël in gesprek met NOS.

“Hij is een complete verdediger geworden”, begint Israël lovend over Hancko. “Hij heeft een geweldig linkerbeen, waarmee hij de ballen achter de verdediging van de tegenstander neer kan leggen. Verdedigend is hij niet zo genadeloos als ik was, maar dat heeft hij ook niet nodig. Op een beschaafdere manier houdt hij zich geweldig staande. Daarnaast is hij aanvallend sterk. Hij komt vaak in de zestien van de tegenstander en is een goede kopper.”

Artikel gaat verder onder video

De voormalig verdediger van Feyenoord denkt dat trainer Arne Slot enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van de Slowaak. “Ik geloofde daar vroeger niet in”, vervolgt hij. “Ik dacht dat de kwaliteiten van de spelers doorslaggevend waren en niet de coach. Maar Slot laat zien dat hij spelers beter maakt. Voor Hancko is het belangrijk dat Slot blijft.”

Israël hoopt dat Hancko in Rotterdam blijft, maar ziet ook welke stap momenteel de juiste zou zijn voor de verdediger. “Als hij gaat, zou ik voor een subtopper in Engeland kiezen”, geeft de oud-international aan. “Daar wordt fysiek meer gevraagd en kan hij zich het best ontwikkelen. Als ik Feyenoord was, zou ik in ieder geval véél voor Hancko vragen. Wat mij betreft blijft hij nog even in Nederland”, sluit hij af.

