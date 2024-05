Noa Lang mist competitieslot van PSV, EK op losse schroeven voor buitenspeler

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Noa Lang dit seizoen nog speelminuten zal maken voor PSV. De 24-jarige buitenspeler staat al lange tijd aan de kant met een hamstringblessure en zijn herstel duurt langer dan in eerste instantie werd verwacht. PSV-trainer Peter Bosz bevestigt op de persconferentie in aanloop naar het mogelijke kampioensduel met Sparta Rotterdam dat het onwaarschijnlijk is dat Lang in de laatste speelrondes nog in actie zal komen.

“Het gaat wel goed met hem, maar hij traint nog niet met de groep”, zegt Bosz op de persconferentie. “Hij moet eerst bij ons aansluiten voordat hij kan spelen. Dat is nog niet gebeurd. Het seizoen is over zestien dagen al afgelopen, dus we moeten kijken of Lang zijn rentree nog kan maken. Het wordt krap of hij nog voor het einde van het seizoen minuten zal gaan maken”, erkent de oefenmeester.

PSV heeft dit seizoen nog drie duels te spelen in de eredivisie, waaronder dus de mogelijke kampioenswedstrijd van aanstaande zondag tegen Sparta Rotterdam. Daarna gaat de koploper nog op bezoek bij Fortuna Sittard en ontvangt het op de laatste speeldag RKC Waalwijk, dat volop in de strijd tegen degradatie is.

Als Lang dit seizoen geen minuten meer maakt bij PSV, dan is de kans ontzettend klein dat bondscoach Ronald Koeman de buitenspeler mee zal nemen naar het EK. Op 16 juni staat voor het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het programma tegen Polen.

