Hancko peinst over toekomst: ‘Niet veel clubs kunnen mij kopen’

heeft het uitstekend naar zijn zin bij Feyenoord. Toch kan hij het niet laten om soms al na te denken over een vervolgstap, geeft hij toe in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Afgelopen winter klopte Paris Saint-Germain aan bij Feyenoord om te informeren naar Hancko. De verdediger had toen net zijn contract verlengd tot 2028, waardoor de Rotterdammers een goede onderhandelingspositie hadden. De Slowaak weet dat de verlenging van zijn contract invloed heeft op een eventuele transfer. “Dat maakt dat niet veel clubs mij kunnen kopen”, geeft hij aan.

“Als ik nog tien jaar bij Feyenoord zou spelen, zou ik echt gelukkig zijn”, gaat hij verder. “Maar voor een sportman is het ook normaal om het hoogste na te streven. Ik kijk weleens naar de grote clubs in de Champions League, naar wedstrijden in de Premier League of andere grote competities en dan denk ik wel: hoe zou ik er op dat niveau in dat shirt uitzien? Kan ik daar wat ik bij Feyenoord kan? Datzelfde dacht ik toen ik van Sparta Praag naar Feyenoord ging. Het hoort bij sport om zo te denken.”

Zondagavond kan Hancko met Feyenoord zijn tweede prijs pakken in net zo veel seizoenen, als NEC in De Kuip de tegenstander is in de finale van de KNVB Beker. De verdediger miste in de strafschoppenreeks tegen AS Roma een penalty, maar zou er niet wakker van liggen als ook de bekerfinale op strafschoppen wordt beslist. “Niemand van de supporters, medespelers of pers nam het mij kwalijk, maar het voelde vreselijk. Aan de andere kant weet ik ook: het kan gebeuren. Stel dat we tegen NEC ook strafschoppen moeten nemen, dan loop ik niet weg”, besluit hij.

