Van Hanegem ziet Oranje-centrum van de toekomst: 'De Ligt gaat voor honderd procent overvleugeld worden'

Willem van Hanegem is diep onder de indruk van de eerste anderhalve wedstrijd die Donny Huijsen (18) voor AS Roma heeft gespeeld. De huurling van Juventus wordt door De Kromme zelfs getipt als de helft van het toekomstige centrale duo van het Nederlands elftal, waar hij naast Ajax-talent (17) zou moeten komen te spelen.

Huijsen maakte in oktober zijn voorlopig enige speelminuten in het shirt van Juve, toen hij als invaller binnen de lijnen kwam in de topper tegen AC Milan. De jonge Nederlander deed de laatste twaalf minuten van de confrontatie in San Siro mee waarin De Oude Dame de 0-1 voorsprong over de streep wist te trekken. Sindsdien speelde hij echter geen minuut meer in de hoofdmacht en werd besloten in de winterstop op huurbasis te verkassen. Lange tijd leek Frosinone zijn bestemming te worden, maar de huurtransfer werd op het laatste moment gekaapt door Roma.

Afgelopen weekend maakte Huijsen in de tweede helft van de Serie A-wedstrijd tegen Atalanta Bergamo zijn eerste minuten in Romeinse dienst. De 1-1 ruststand werd uiteindelijk ook de eindstand. Woensdag gunde Roma-trainer José Mourinho Huijsen zijn eerste basisplaats, in de kwartfinale van de Coppa Italia tegen stadgenoot SS Lazio. Deze keer was hij minder fortuinlijk: kort na rust veroorzaakte Huijsen de strafschop waaruit Mattia Zaccagni de enige goal van de wedstrijd produceerde.

Desondanks is Van Hanegem behoorlijk onder de indruk, zegt hij in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad. "Zo, ja, hij was echt... achttien jaar?", vraagt het Feyenoord-icoon zich hardop af. "Niet bang zijn, gewoon spelen, bal uit de lucht", somt hij het spel van de jonge verdediger op. "Hij heeft bijna alles goed gedaan." Gesprekspartner Wessel Penning brengt daartegenin dat Huijsen 'ook wel veel ruimte' kreeg, maar dat argument houdt volgens Van Hanegem geen stand: "Goeie speler." Hij tipt dan ook dat Huijsen en Hato in de toekomst naast elkaar in het centrum van Oranje zullen belanden. "Die bij Bayern München, hoe heet-ie, De Ligt, die gaat straks voor honderd procent overvleugeld worden."