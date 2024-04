De Boer herkent oud-ploeggenoot niet meer terug: 'Als speler was hij de gentleman himself...'

Ronald de Boer kijkt op van het gedrag van zijn voormalig ploeggenoot Xavi Hernández als trainer van FC Barcelona. De 44-jarige oefenmeester werd vorige week tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (1-4 verlies) niet voor het eerst in zijn trainersloopbaan met rood naar de kant gestuurd.

Xavi ging in de tweede helft van de wedstrijd tegen de Parijzenaars door het lint toen Frenkie de Jong - in zijn ogen - onterecht werd teruggefloten. "Hij heeft gelijk dat het geen overtreding is die Frenkie maakt", zegt De Boer zaterdagmiddag bij Ziggo Sport. "Maar dan moet je als trainer nog niet zó reageren", voegt de oud-international daar direct aan toe.

Presentator Bas van Veenendaal stipt aan dat Xavi inmiddels meer rode kaarten als trainer heeft verzameld, dan hij tijdens zijn lange loopbaan als speler heeft gekregen. "Ja, als speler kan ik me niet eens herinneren dat hij ooit een rode kaart heeft gehad. Toen was hij de gentleman himself", reageert De Boer.

Overigens werd de Spanjaard in zijn 929 wedstrijden als clubspeler wel degelijk drie keer van het veld gezonden, voor het laatst tijdens de Clásico tegen Real Madrid van mei 2008 (4-1 verlies). Toch is het verschil tussen de speler en de trainer Xavi in dat opzicht opvallend: "Het doet toch wat, zo'n trainersvak", zegt De Boer. "Omdat je het natuurlijk zelf niet helemaal in de hand hebt", speculeert hij over de reden daarachter.

"En ook nog eens, als je trainer bent van een topclub als Barcelona, dan is de druk heel hoog. Daar heeft hij toch af en toe moeite mee, denk ik. Hij doet gekke dingen.", vervolgt De Boer. Xavi liet in januari, toen hij aankondigde aan het eind van het seizoen te gaan vetrekken, al weten dat de baan als trainer van zijn oude club hem mentaal zwaar viel. "Je zou denken dat hij het kan relativeren, van: 'Dat soort dingen horen erbij, een scheidsrechter maakt weleens een verkeerde beslissing', dat heb je al honderd keer meegemaakt. Als trainer zijn dit cruciale momenten, in zijn ogen, en dan gaat hij door het lint. Toch apart, van een man die als speler een en al techniek was en nooit frustratie toonde, eigenlijk."

Zondag staat Xavi met zijn elftal opnieuw tegenover Real Madrid. De Clásico in stadion Santiago Bernabéu begint om 21.00 uur en wordt live uitgezonden op Ziggo Sport.

