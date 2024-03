Naam Arne Slot valt in Barcelona: 'Hij past in het profiel'

De naam van Arne Slot is volgens de Spaanse krant Sport achter de schermen gevallen bij FC Barcelona, dat op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer voor aankomend seizoen. Hoewel de 45-jarige trainer van Feyenoord niet bovenaan de lijst staat om Xavi Hernández komende zomer op te volgen, zouden zijn prestaties als trainer van de Rotterdammers de beleidsbepalers bij de Spaanse grootmacht positief zijn opgevallen.

De krant schrijft dinsdagochtend dat veel toptrainers oren hebben om het stokje komende zomer van Xavi over te nemen. "Want Barça zal altijd Barça blijven, en de kans om zo'n grote club te trainen komt niet altijd voorbij", leest het. Voorzitter Joan Laporta en sportief directeur Deco zouden momenteel 'de Duitse route' overwegen: zowel Julian Nagelsmann (momenteel bondscoach van Duitsland), Thomas Tuchel (Bayern München) als de clubloze Hansi Flick worden met naam genoemd. Ook Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) geldt nog altijd als voorname kandidaat: "Ze hebben allemaal hun voors en tegens, maar zullen worden besproken voordat er een definitieve beslissing wordt genomen", schrijft Sport.

"Van de namen die niet genoemd worden in de media, maar die wel in de smaak vallen, springt die van Feyenoord-trainer Slot eruit", vervolgt het artikel. "Hij is kampioen van Nederland geworden, bouwt aan een groot project en het offensieve voetbal dat hij speelt blijft niet onopgemerkt. Hij past in alle profielen en Slot heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij vanwege de voetbalfilosofie ooit bij Barcelona zou willen werken." Die interesse zou dus wederzijds zijn: "Zijn komst is geen prioriteit, maar hij is bestudeerd."

Overigens meldt een andere krant, AS, dinsdag dat Luis Enrique bovenaan het lijstje van Deco zou staan. De huidige trainer van Paris Saint-Germain stond tussen 2014 en 2017 ook al aan het roer in stadion Camp Nou en wist Barcelona in 2015 naar de treble (landstitel, beker én Champions League) te leiden. Daarna werkte hij als bondscoach van Spanje voordat hij afgelopen zomer neerstreek in Parijs. Zijn gedroomde terugkeer in Catalonië zou echter een lastig verhaal worden: Enrique ligt nog tot medio 2025 vast bij PSG en het financieel geplaagde Barcelona zou niet in staat zijn een (fikse) afkoopsom neer te leggen om de oud-speler tot een terugkeer te kunnen verleiden.

Slot is bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Feyenoord. In zijn eerste jaar leidde hij de Rotterdammers naar de derde plaats in de Eredivisie én de finale van de Conference League. Vorig seizoen bezorgde hij de club de eerste landstitel sinds 2017. Prolongatie lijkt na het 2-2 gelijkspel bij PSV van afgelopen zondag echter ver weg: de Eindhovenaren verdedigen met nog tien duels te spelen een voorsprong van tien punten op het elftal van Slot.