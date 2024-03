Deco sluit onwaarschijnlijk scenario bij Barcelona niet uit: 'Hij is de ideale trainer voor ons'

Deco, de sportief directeur van FC Barcelona, staat open voor een langer verblijf van hoofdtrainer Xavi Hernández, mocht die zich de komende tijd nog bedenken. De trainer leidde de Catalanen afgelopen seizoen naar de eerste landstitel sinds 2019, maar maakte eind januari bekend dat hij komende zomer zal vertrekken.

Dat deed de 44-jarige trainer kort nadat Barcelona op eigen veld met 3-5 had verloren van Villarreal. Sindsdien verloor de club echter niet één van de acht daaropvolgende competitiewedstrijden en plaatste Barça zich tussendoor voor de kwartfinale van de Champions League, door Italiaans kampioen Napoli over twee wedstrijden de baas te blijven. Het verleidde clubvoorzitter Joan Laporta naar verluidt al tot een 'formeel verzoek' aan Xavi om zijn verbintenis, die nog doorloopt tot de zomer van 2025, tóch uit te dienen.

Ook Deco zou dat toejuichen, zegt hij in gesprek met radiozender SER Catalunya: "Ik wilde niet dat hij zijn vertrek zou aankondigen, maar hij had zijn beslissing al genomen. In het voetbal kan alles morgen anders zijn. Xavi blijft zeggen dat zijn besluit onomkeerbaar is. Maar als hij zich bedenkt, dan moet hij ons dat vertellen. Voor ons is hij de ideale trainer: altijd positief, hij klaagt nooit, hij kent de club en al onze moeilijkheden."

Daarnaast ging Deco in op een aantal namen van mogelijke opvolgers van Xavi, mocht die voet bij stuk houden en de deur komende zomer achter zich dichttrekken, al bezweert de Portugees dat hij met geen van hen inmiddels contact heeft gehad over de trainerspositie. "Er is nog niets besloten, maar we zijn attent. Natuurlijk ben ik gecharmeerd van Luis Enrique. Hij is een toptrainer. Pep Guardiola en Jürgen Klopp zijn dat ook, maar die zijn niet beschkibaar. Net als Mikel Arteta, Andoni Iraola en Sergio Conceição." In dat rijtje is vooral de naam van Iraola opvallend De 41-jarige Spanjaard werkte in het verleden voor bescheiden clubs als CD Mirandés en Rayo Vallecano en staat sinds afgelopen zomer voor de groep bij Bournemouth. Met die club staat hij momenteel dertiende in de Engelse Premier League.