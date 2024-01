Xavi bevestigt zijn vertrek bij FC Barcelona: 'Dit is het beste'

Xavi vertrekt na dit seizoen als trainer van FC Barcelona, zo maakt hij zaterdagavond bekend. De oefenmeester kondigt het besluit aan na de 3-5 nederlaag tegen Villarreal.

De 44-jarige Xavi, sinds november 2021 werkzaam bij Barcelona als opvolger van Ronald Koeman, vertelt dat hij op 30 juni zal vertrekken. "Het is een besluit dat is genomen in samenspraak met de voorzitter en de technische staf. Barcelona moet een andere richting inslaan."

"Ik heb er vandaag met de club over gesproken. Als Culer is het de beste beslissing om de club te verlaten. Ik denk dat dat zorgt voor een nieuwe dynamiek. Ik denk dat we nog steeds een heel goed seizoen kunnen draaien. Ik moet eerst aan de club denken en niet aan mezelf", concludeert Xavi.

Barcelona verloor zaterdagavond van Villarreal en heeft daardoor een achterstand van tien punten op koploper Real Madrid en acht punten op nummer twee Girona. Frenkie de Jong nam het meteen na de wedstrijd nog op voor zijn trainer. "Dit is onze schuld, de schuld van de spelers", zei De Jong na afloop voor de televisiecamera's in Spanje. "Dat het niet is gelukt, komt door de spelers. We hebben het volledige vertrouwen in Xavi en de technische staf. Ze doen het goed. Dit mag niet gebeuren en het is onze schuld."

Xavi kon het niet helemaal eens zijn met zijn middenvelder. “Ik begrijp de woorden van Frenkie en we dragen allemaal verantwoordelijkheid, maar ik ben het meest verantwoordelijk.” Xavi baalde dat de videoscheidsrechter in de negentigste minuut, bij een 3-3 stand, bezwaar maakte tegen een penalty voor Barcerlona na een vermeende handsbal van Santi Comesaña. Arbiter José Luis Munuera Montero kende in eerste instantie een penalty toe, maar trok zijn besluit in na het zien van de beelden. “Dat bepaalt de wedstrijd. Zelfs de vierde official zei tegen me dat het een duidelijke strafschop was”, aldus Xavi.

Xavi werd vorig seizoen landskampioen met Barcelona en won ook de Supercopa. In het huidige seizoen staat de club derde. In de Champions League is Napoli de tegenstander in de achtste finales. Barcelona is in de Copa del Rey uitgeschakeld in de kwartfinale.