Frenkie de Jong zit er doorheen na 3-5 (!), maar beschermt één persoon

FC Barcelona leed zaterdagavond een pijnlijke nederlaag voor eigen publiek. De Catalanen stonden in de slotfase met 3-2 voor tegen Villarreal, maar verloren uiteindelijk met 3-5. steekt de hand in eigen boezem en beschermt hoofdtrainer Xavi, wiens positie verder onder druk komt te staan.

Het was een bizarre wedstrijd, waarin beide ploegen een indrukwekkende comeback maakten. Villarreal kwam door doelpunten van Gerard Moreno (minuut 41) en Ilias Akhomach (minuut 54) op een 0-2 voorsprong, waarna treffers van Ilkay Gündogan (minuut 60), Pedri (minuut 68) en een eigen doelpunt van Eric Bailly (minuut 71) zorgden voor een ommekeer in het voordeel van Barcelona.

Artikel gaat verder onder video

Toch ging het nog helemaal mis voor de ploeg van Xavi. In de 84ste minuut maakte Gonçalo Guedes de 3-3, waarna Villarreal in de negende en elfde (!) minuut van de blessuretijd toesloeg via Alexander Sørloth en José Luis Morales. Barcelona heeft daardoor een achterstand van tien punten op koploper Real Madrid en acht punten op nummer twee Girona.

"Dit is onze schuld, de schuld van de spelers", zei De Jong na afloop voor de televisiecamera's in Spanje. "Dat het niet is gelukt, komt door de spelers. We hebben het volledige vertrouwen in Xavi en de technische staf. Ze doen het goed. Dit mag niet gebeuren en het is onze schuld."

Xavi kon het niet helemaal eens zijn met zijn middenvelder. “Ik begrijp de woorden van Frenkie en we dragen allemaal verantwoordelijkheid, maar ik ben het meest verantwoordelijk.” Xavi baalt dat de videoscheidsrechter in de negentigste minuut, bij een 3-3 stand, bezwaar maakte tegen een penalty voor Barcerlona na een vermeende handsbal van Santi Comesaña. Arbiter José Luis Munuera Montero kende in eerste instantie een penalty toe, maar trok zijn besluit in na het zien van de beelden. “Dat bepaalt de wedstrijd. Zelfs de vierde official zei tegen me dat het een duidelijke strafschop was”, aldus Xavi.