Bayern München zet Bundesliga op z'n kop: binnenlandse transfer van 100 miljoen

Bayern München en hebben overeenstemming bereikt over een transfer. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Christian Falk althans. Volgens de verslaggever van Bild heeft Bayern München een bedrag van liefst honderd miljoen euro over voor de komst van Wirtz, die momenteel onder contract staat bij concurrent Bayer Leverkusen.

Bayern München kroonde zich afgelopen weekeinde tot kampioen van Duitsland en wil daarvan meteen profiteren door de enige overgebleven concurrent te verzwakken. Dat deed de recordkampioen in het verleden ook al met Borussia Dortmund, door onder meer Robert Lewandowski, Mario Götze en Mats Hummels allemaal naar Beieren te halen. Bayer Leverkusen kroonde zich in het afgelopen seizoen nog tot de nummer één van Duitsland, maar heeft een jaar later na 32 speelronden acht punten minder dan Bayern. De formatie van coach Vincent Kompany werd afgelopen zondag kampioen.

Der Rekordmeister wil doorpakken en zich deze zomer versterken met Wirtz. De 22-jarige aanvallende middenvelder uit Pulheim heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. Hij had vorig seizoen een groot aandeel in het succes van Bayer Leverkusen, dat niet alleen landskampioen werd, maar ook de DFB Pokal wist te winnen én zich plaatste voor de finale van de Europa League. Wirtz werd het afgelopen jaar al meermaals in verband gebracht met een transfer. Real Madrid werd genoemd, maar ook een overgang naar Bayern München kwam al ter sprake. Florian Plettenberg van Sky meldde in oktober vorig jaar nog dat Bayer Leverkusen Wirtz liever niet naar de concurrent laat vertrekken en een buitenlandse transfer de voorkeur heeft.

Recordbedrag voor Wirtz

Bayern heeft de hoop echter niet opgegeven en hoopt nu toch echt zaken te doen. Volgens Falk heeft Wirtz in ieder geval wel oren naar een binnenlandse verhuizing. De verslaggever meldt vrijdagmiddag dat Bayern en de voetballer overeenstemming hebben bereikt over een transfer. Het is echter de vraag of de overgang deze zomer al gaat plaatsvinden. Volgens Falk is Wirtz bereid te wachten op Bayern München, desnoods tot 2026. Wirtz heeft bij Bayer Leverkusen nog een contract tot de zomer van 2027. Bayern is op z’n beurt bereid om diep in de buidel te tasten. Falk heeft het over een bedrag van honderd miljoen euro. In dat geval wordt Wirtz in één klap de duurste aanwinst in de clubhistorie. Het record is nu nog in handen van Harry Kane, die twee zomers geleden voor een bedrag van 95 miljoen euro de overstap maakte van Tottenham Hotspur naar Bayern.

Leegloop bij Bayer Leverkusen?

Wirtz is mogelijk niet de enige sterkhouder die Bayer Leverkusen gaat verlaten. Jonathan Tah is in het bezit van een aflopend contract en heeft bevestigd dat hij transfervrij gaat vertrekken. De beresterke centrale verdediger wordt in verband gebracht met FC Barcelona en Real Madrid, maar ook Bayern zou hem op het lijstje hebben staan. Jeremie Frimpong staat er eveneens goed op in het buitenland. De Oranje-international is door een clausule voor 35 miljoen euro op te pikken. FC Barcelona en ook Liverpool worden genoemd als mogelijke nieuwe bestemming van Frimpong. Bayer Leverkusen verliest ook zijn succestrainer: Xabi Alonso kondigde vrijdagmiddag zijn vertrek aan.

Exclusive ✅ FC Bayern and Florian Wirtz (22) have agreed on a transfer!

❇️ Bayern want to offer Leverkusen €100 Million for this Summer

❇️ Wirtz would also wait for Bayern until 2026 if no agreement is reached

❇️ Wirtz has a contract at Leverkusen til 2027@BILD_Sport… pic.twitter.com/K6cE6keIbn — Christian Falk (@cfbayern) May 9, 2025

