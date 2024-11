Rúben Amorim maakt zich nu al razend populair op Old Trafford: City krijgt pak rammel

Sporting Portugal heeft dinsdagavond in de Champions League een knappe overwinning geboekt op Manchester City. De formatie van coach Pep Guardiola opende weliswaar al vroeg in de wedstrijd de score, maar werd in de openingsfase van de tweede helft omvergeblazen en slaagde er vervolgens niet meer in de opgelopen schade te repareren: 4-1. Zo bezorgde Ruben Amorim de fans van Sporting een prachtig cadeau in zijn laatste thuiswedstrijd als trainer van de club uit Lissabon. Amorim begint na komend weekeinde aan zijn avontuur bij Manchester United.

De Portugese hoofdtrainer loodste Sporting Portugal in het afgelopen seizoen naar de landstitel en heeft het ook in de huidige jaargang uitstekend voor elkaar in eigen land. Sporting Portugal is na tien competitieduels nog foutloos en heeft al acht punten meer dan rivaal Benfica, al heeft de ploeg van onder meer Orkun Kökçü en Vangelis Pavlidis nog wel een wedstrijd tegoed. In de Champions League presteerde Sporting de afgelopen weken eveneens uitstekend. Het won van LOSC Lille en Sturm Graz en speelde in de tussentijd gelijk tegen PSV.

Artikel gaat verder onder video

Sporting stond dinsdagavond voor een zware test, thuis tegen Manchester City. De regerend kampioen van Engeland worstelt echter al even met zijn vorm. Manchester City verloor vorige week in de League Cup van Tottenham Hotspur en ging een paar dagen later in de competitie onderuit tegen Bournemouth. Guardiola en zijn manschappen hadden op bezoek bij Sporting dus wat recht te zetten. De start was veelbelovend. Phil Foden opende al na vier minuten de score. Sporting gaf zich echter niet zomaar gewonnen. De thuisploeg trok een paar minuten voor de rust de stand gelijk. Wie anders dan Viktor Gyökeres maakte de 1-1.

LEES OOK: ‘Spelersgroep Manchester United heeft duidelijke mening over aanblijven Van Nistelrooij’

Sporting begint geweldig aan tweede helft

De Portugezen schoten na de rust uit de startblokken en deden heel snel zaken. Het tweede bedrijf was amper een minuut onderweg of Maximilliano Araújo bracht de stand op 2-1. Die snelle achterstand deed duidelijk wat met Manchester City, dat er nog niet van was bekomen of de bal op de stip zag gaan na een duw van Josko Gvardiol in de rug van Francisco Trinçao. Gyökeres nam plaats achter de bal en faalde (uiteraard) niet: 3-1. De ontwikkelingen in de Portugese hoofdstad bleven niet onopgemerkt bij de achterban van Manchester United. Fans van de gevallen grootmacht waren er als de kippen bij op social media en zullen alleen nog maar meer uitkijken naar de komst van Amorim, de opvolger van de ontslagen Erik ten Hag.

Pep realising he'll see this twice a season from now on. pic.twitter.com/te35Zkdy83 — The United Stand (@UnitedStandMUFC) November 5, 2024

Haaland faalt vanaf elf meter

Zeker omdat Amorim een engel op zijn schouder lijkt te hebben. Manchester City kreeg na een ongelukkige handsbal van Ousmane Diomandé namelijk de uitgelezen kans om vanaf elf meter terug in de wedstrijd te komen, maar Erling Haaland raakte de lat. Manchester City, waar Nathan Aké een basisplaats had, bleef aandringen en was via opnieuw Foden dicht bij de 3-2, maar een vrije trap van de Engelsman ging rakelings langs de kruising. Bij Sporting Portugal was het na 75 minuten tijd voor Jeremiah St. Juste. De voormalig verdediger van sc Heerenveen en Feyenoord kampt ook dit seizoen met blessureleed. Een spierblessure hield hem in de eerste maanden van dit seizoen aan de kant, maar na vier invalbeurten in oktober mocht hij dus ook tegen Manchester City even opdraven.

Met St. Juste binnen de lijnen ging Sporting nog een zenuwslopend laatste kwartier tegemoet. Zo leek het althans. De thuisploeg mocht na een overtreding van … echter een nieuwe strafschop nemen. Waar Haaland miste, scoorde Gyökeres wél en zorgde hij met zijn derde van de avond voor een 4-1 (!) voorsprong. Daar bleef het uiteindelijk ook bij, waarmee Amorim de fans van Sporting een schitterend afscheidscadeau bezorgde in het Estádio José Alvalade. Amorim coacht Sporting komende zondag nog in de uitwedstrijd tegen Braga, alvorens een dag later te beginnen aan zijn dienstverband op Old Trafford.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Nistelrooij onthult wat Ten Hag tegen hem zei na ontslag bij Manchester United

De ontslagen Erik ten Hag sprak voor Manchester United - Leicester City met zijn voormalig assistent én interim-opvolger.