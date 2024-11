‘Spelersgroep Manchester United heeft duidelijke mening over aanblijven Van Nistelrooij’

Als het aan de spelersgroep van Manchester United ligt, zal Ruud van Nistelrooij aanblijven als assistent-trainer, zo weet Sky Sports. De Nederlander neemt momenteel de honneurs waar na het ontslag van Erik ten Hag. Zodra Ruben Amorim zijn werkvergunning binnen heeft, zal hij het stokje overnemen.

Manchester United greep vorige week hard in door Ten Hag op straat te zetten na een reeks slechte resultaten. De oefenmeester stond ook afgelopen zomer al onder grote druk, maar kreeg toch het vertrouwen van de clubleiding. Hij mocht zijn technische staf opnieuw invullen, waardoor Van Nistelrooij en René Hake naar Old Trafford kwamen als assistenten. Ook Jelle ten Rouwelaar werd gehaald als keeperstrainer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ten Hag krijgt na ontslag telefoontje van United-sterkhouder: ‘Heb excuses aangeboden’

De Engelse topclub maakte vrijdag bekend dat Amorim overkomt van Sporting Portugal om Ten Hag op te volgen. Doordat de Portugees zelf een aantal stafleden met zich mee wil brengen, is het nog niet duidelijk hoe de toekomst van de drie Nederlanders eruit komt te zien. Volgens Sky Sports lijkt het erop dat in ieder geval Van Nistelrooij flink wat vertrouwen heeft binnen de club.

LEES OOK: BBC trekt duidelijke conclusie over toekomst Van Nistelrooij bij Man United: 'Dat zou me heel erg verrassen'

Spelersgroep ziet Van Nistelrooij als ‘verbinder’

De spelers van Manchester United zouden namelijk willen dat de topspits van weleer aanblijft als assistent. Ze zijn tevreden over de manier waarop hij met de groep zou communiceren en zien hem graag als de ‘verbinder’ tussen de spelers en Amorim. Of Van Nistelrooij kan aanblijven als assistent of in een andere rol, durft Sky Sports nog niet te zeggen. Naast de Nederlander ziet de spelersgroep ook graag techniektrainer Darren Fletcher blijven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Nistelrooij onthult wat Ten Hag tegen hem zei na ontslag bij Manchester United

De ontslagen Erik ten Hag sprak voor Manchester United - Leicester City met zijn voormalig assistent én interim-opvolger.