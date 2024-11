Ten Hag krijgt na ontslag telefoontje van United-sterkhouder: ‘Heb excuses aangeboden’

Erik ten Hag is na zijn ontslag bij Manchester United benaderd door . De aanvoerder van de Engelse topclub baalt van het vertrek van de Nederlander en vindt dat de slechte prestaties niet enkel aan de trainer liggen.

Manchester United wist zondag onder leiding van Ruud van Nistelrooij Chelsea op Old Trafford op een gelijkspel te houden (1-1). De voormalig trainer van PSV staat tijdelijk aan het roer sinds het vertrek van Ten Hag, waarna hij binnenkort opgevolgd zal worden door Rúben Amorim. Aanvoerder Fernandes was met een benutte strafschop goed voor de enige goal van de thuisclub. In gesprek met Sky Sports blikt hij terug op het ontslag van zijn voormalig trainer.

“Nadat Erik was ontslagen, heb ik contact met hem opgenomen”, vertelt de Portugees. “Ik heb hem toen mijn excuses aangeboden. Ik baal ervan dat hij is vertrokken.” Waarom bood Fernandes zijn excuses aan? “Doordat ik niet scoorde, voel ik me verantwoordelijk”, is hij eerlijk. “Normaal scoor ik wel. Maar ik wil duidelijk maken dat ik me wel altijd honderd procent heb ingezet, dat weet Ten Hag ook.”

Fernandes wijst naar spelersgroep

Ten Hag werd op straat gezet door Manchester United nadat de topclub zich na negen wedstrijden terugvond op de veertiende plaats. Toch wil Fernandes de schuld daarvan niet bij de Nederlander leggen. “Als team speelden we niet goed en daar is Ten Hag de dupe van geworden. Het is voor een deel onze schuld dat hij is ontslagen. Maar het is makkelijker om een trainer weg te sturen dan de hele spelersgroep.”

De ontslagen Erik ten Hag sprak voor Manchester United - Leicester City met zijn voormalig assistent én interim-opvolger.