Manchester United komt bij Premier League-vuurdoop Van Nistelrooij niet verder dan gelijkspel

Manchester United heeft zondagavond gelijk gespeeld tegen Chelsea. In de tweede wedstrijd onder interim-manager Ruud van Nistelrooij duurde het ruim een uur voordat de wedstrijd echt op gang kwam, waarna beide teams één keer scoorden: 1-1. Voor United schoorde Bruno Fernandes zijn eerste doelpunt van het seizoen, uit een penalty. De gelijkmaker kwam van de voet van Moisés Caicedo, die scoorde met een prachtige volley.

Bij United keerde Matthijs de Ligt terug in de basis na zijn midweekse reservebeurt tegen Leicester City. Victor Lindelöf nam daardoor weer plaats op de bank. De Ligt was de enige Nederlander op het veld, Joshua Zirkzee moest genoegen nemen met een plek op de reservebank omdat Rasmus Højlund in de spits werd geposteerd door de oud-PSV trainer. Chelsea trainer Enzo Maresca stelde maar liefst elf nieuwe spelers op ten opzichte van het verloren midweekse duel om de League Cup tegen Newcastle United. Oud-PSV’er Noni Madueke startte in de basis aan de rechterkant van de aanval.

Beide teams maakten er voor rust bepaald geen spektakel van. Het spel was slordig en kansen spaarzaam. Madueke raakte uit een corner de paal met een kopbal en Marcus Rashford volleerde een voorzet van Fernandes op de lat, maar dat waren de enige hoogtepunten van de eerste helft, die logischerwijs eindigde met 0-0.

De tweede helft was lang ene kopie van de eerste. Het tempo was hoog, maar beide teams wisten geen kansen te creëren. Uiteindelijk werd de ban in de 70e minuut gebroken. Casemiro had een prachtige crosspass in huis en bereikte Højlund in het strafschopgebied. De spits nam de bal niet helemaal lekker aan waardoor Sánchez dacht bij de bal te kunnen. Højlund tikte de bal echter nog net even verder waardoor de keeper de Deen heel licht raakte. De bal ging op de stip en Fernandes faalde niet: 1-0. Vlak daarna was het alweer gelijk toen Chelsea een corner mocht nemen. Casemiro kopte de bal in eerste instantie weg, maar Caicedo nam de bal ineens uit de lucht en liet Onana kansloos: 1-1. Daarna was United nog kansrijk via Alejandro Garnacho en Fernandes, maar beide kansen gingen over waardoor er aan de stand niks meer veranderde.

Door het gelijke spel blijft United bivakkeren aan de onderkant van de middenmoot op plek dertien, Chelsea stijgt door de puntendeling naar de vierde plaats. Chelsea vervolgt het seizoen volgende week zondag met een absolute kraker, op Stamford Bridge ontvangt het rivaal Arsenal. Doordeweeks staat welk eerste de thuiswedstrijd tegen het Armeense FC Noah in de Conference League op het programma. Manchester United ontvangt donderdag PAOK uit Griekenland voor de Europa League. Komende zondag staat dan de thuiswedstrijd tegen Leicester City op het programma.