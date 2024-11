Amorim krijgt nul op rekest van Manchester United na bijzonder verzoek

Ruben Amorim werd vrijdag door Manchester United gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Erik ten Hag. De Portugees zal zodra hij zijn visum binnen heeft voor de groep staan op Old Trafford. Als het aan hem had gelegen, zou dit moment echter op zich hebben laten wachten.

Vrijdagavond stond Amorim voor het eerst sinds zijn overstap naar Manchester United bekend werd voor de groep bij Sporting Portugal. De Portugese topclub wist ook de tiende wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Estrela, met 5-1 te winnen. Daardoor is Sporting nog altijd foutloos. Op de persconferentie na afloop bespreekt de trainer zijn naderende vertrek. “Het is wel moeilijk om afscheid te nemen”, wordt hij geciteerd door Voetbal International. “Hoewel mijn lach ook genoeg zegt. Ik ben vooral opgelucht dat alles nu duidelijk is en dat we zo afscheid nemen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Erik ten Hag laat voor het eerst na ontslag bij Manchester United van zich horen

Volgens de oefenmeester hoefde hij niet lang na te denken toen Manchester United zich voor hem meldde. Toch vindt hij het jammer dat de transfer midden in het seizoen plaatsvindt. “Het enige verzoek wat ik ze gedaan heb, is om vanaf de zomer te beginnen. Ze vertelden me dat dat niet mogelijk was”, betreurt hij. “Het was nu of nooit.” Uiteindelijk besloot Amorim dan toch op het aanbod van de Engelse topclub in te gaan. “Ik had na dit seizoen sowieso vertrokken bij Sporting.”

LEES OOK: Van Nistelrooij onthult wat Ten Hag tegen hem zei na ontslag bij Manchester United

Amorim is dolgelukkig met het feit dat hij naar Manchester United kan. “De club en de competitie die ik wilde, kwamen op me af. Daardoor heb ik gekozen om het te doen”, legt hij zijn keuze uit. “Als ik Manchester United had afgewezen, zou de club niet meer voor me zijn gekomen. En dit was precies de club die ik zocht. Het ontroerde me, dat ze me wilden.”

Amorim doet belofte aan Sporting

Op de persconferentie geeft Amorim ook nog aan Sporting komende winter met rust te gaan laten. Ook topscorer Viktor Gyökeres zal hij niet proberen mee te nemen naar Engeland. “Ik ga in de winter niemand van Sporting halen”, belooft de trainer. “Ze moeten kampioen worden.”

Vind jij dat Erik ten Hag een eerlijke kans heeft gekregen bij Manchester United? Laden... 81.3% Ja, hij had genoeg tijd 14.2% Nee, hij had meer tijd nodig 4.5% Geen mening 556 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barcelona-uitblinker was al rond met Man United: 'Konden hem tot onze verrassing overtuigen om te blijven'

Het had niks gescheeld, of een huidige basisspeler van FC Barcelona had voor Manchester United getekend.