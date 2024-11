Kopzorgen voor Jans: sterkhouder FC Utrecht mist mogelijk topper tegen PSV

Het is nog maar de vraag of FC Utrecht-trainer Ron Jans zondag in de topper tegen PSV een beroep kan doen op . De centrale verdediger kampt met ziekte en is daarom een vraagteken voor het duel met de huidige koploper van de Eredivisie.

Dat meldt De Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns vrijdagmiddag althans. “Van der Hoorn is een twijfelgeval voor komende zondag bij FC Utrecht. De verdediger is sinds woensdag geveld door ziekte en het is maar zeer de vraag of hij erbij kan zijn tegen PSV”, zo leest het. Het ontbreken van Van der Hoorn zou een flinke aderlating zijn voor FC Utrecht. De centrale verdediger kwam tot op heden in alle competitieduels in actie. Hij moest zich twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo weliswaar al vroeg laten vervangen, maar was er afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam ‘gewoon’ weer bij.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Perez voorspelt welke ploeg uit de top drie valt: 'Ongelooflijk armoedig aan de bal'

FC Utrecht is de verrassende nummer twee van de Eredivisie. De Domstedelingen, die een paar maanden geleden nog onderuit gingen tegen Go Ahead Eagles in de finale van de play-offs om Europees voetbal, staan na twaalf wedstrijden op 31 punten. Dat zijn er vijf minder dan PSV, maar de Eindhovenaren hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. FC Utrecht speelt drie dagen na de topper tegen PSV de volgende kraker. De ploeg van Jans gaat dan op bezoek bij Ajax. De ontmoeting met de Amsterdammers had al in september gespeeld moeten worden, maar ging destijds niet door vanwege de aangekondigde politiestaking. FC Utrecht heeft op dit moment twee punten meer dan Ajax.

Het treffen tussen FC Utrecht en PSV begint zondag om 12.15 uur.

NIEUWS Mike van der Hoorn is een twijfelgeval voor komende zondag bij FC Utrecht. De verdediger is sinds woensdag geveld door ziekte en het is maar zeer de vraag of hij erbij kan zijn tegen PSV. Verder ontbreken door blessures Engwanda en Bozdogan. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) November 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noah Ohio ontroerd door bijzondere ontmoeting: 'Heeft diepe indruk op me gemaakt'

FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio vertelt over een moment dat diepe indruk op hem maakte.