Fortuna Sittard laat website crashen met waanzinnige comeback tegen FC Utrecht

Fortuna Sittard heeft op indrukwekkende wijze van FC Utrecht gewonnen in de Galgenwaard. De thuisploeg kwam via Nick Viergever op voorsprong, maar de uitploeg toonde enorm veel veerkracht, en kwam tweemaal terug van een achterstand. Door de 2-5 overwinning in het hart van Nederland heeft Fortuna de achtste plek stevig in handen. De website van de Fortunezen begaf het zelfs.

Fortuna Sittard beleeft een indrukwekkend seizoen in de Eredivisie. De mannen van Danny Buijs stonden na zestien duels op een achtste plaats. Met 22 punten na dat aantal wedstrijden is dat een prestatie van formaat voor de Limburgers. Een opvallende statistiek voorafgaand aan het duel was dat Ron Jans nog nooit van Danny Buijs had verloren in zes ontmoetingen. Drie keer won Ron Jans, en drie keer eindigde het in een gelijkspel.

Fortuna Sittard trof een sterk FC Utrecht, want de formatie van Ron Jans gaf in de midweek een heuse bekershow weg. In Amsterdam werd AFC met enorme cijfers verslagen (0-8). Voorafgaand aan het duel met Fortuna Sittard, in de eigen Galgenwaard, stonden de Domstedelingen op de derde plaats op de ranglijst. Alleen Ajax en PSV stonden boven FC Utrecht. David Min begon tegen de Fortunezen in de basis, omdat Noah Ohio geblesseerd raakte in het duel met AFC.

Kerstmis begint langzamerhand door te dringen in de Eredivisie. Gisteren zagen we bij Go Ahead Eagles al dat de supporters op de tribunes kerstmutsen droegen, en dat was tijdens de wedstrijd van half drie tussen Utrecht en Fortuna niet anders. Het uitvak had, vanzelfsprekend, groengele kerstmutsen. Het duurde niet lang voordat FC Utrecht op voorsprong kwam in het eigen stadion tegen Fortuna.

Via El Karouani versierde Utrecht een corner. De bal werd voorgegeven, en Nick Viergever kon de bal gemakkelijk in het dak van het doel koppen. De bezoekers stonden dus al snel op een 1-0 achterstand. Er gebeurden niet veel spannende dingen meer voor de rust. Utrecht-keeper Barkas kwam één keer opmerkelijk uit en moest een overtreding begaan op Peterson van Fortuna. Hij drukte hem in de boarding, omdat Fortuna anders snel weer de bal voor de pot kon gooien. Dit leverde Barkas een gele kaart op.

De tweede helft begon vrij rustig. Fortuna Sittard probeerde aan te vallen, maar miste toch wat kwaliteit. De gelijkmaker viel in de 56e minuut. Na een scrimmage kwam de bal voor de voeten van Tunjic, die de bal op de slof nam en binnenschoot. Het feest in het uitvak was van korte duur, want nog geen minuut later lag de 2-1 voor Utrecht alweer in het mandje. Yoann Cathline kreeg op de rand van de zestien de bal voor zijn voeten en schoot in de linker benedenhoek.

In de 75e minuut zette Fortuna wéér een gelijkmaker op het bord. De bal kwam van hoog uit de lucht, maar Halilovic nam de bal heerlijk op de pantoffel en schoot hem via de binnenkant van de paal binnen. Zo stond het weer 2-2. Maar dat was niet alles: vier minuten later werd het zelfs 2-3 voor Fortuna. Bullaude schoot de bal binnen, terwijl Barkas volledig mistastte. Vijf minuten voor tijd prikte Da Cruz namens Fortuna er nóg een bij. Hij schoot de bal in de linker onderhoek. 2-4 dus.

In de laatste minuut kreeg Viergever nog een rode kaart voor het doorhalen van een doorgebroken speler. Scheidsrechter Alex Bos gaf in eerste instantie geel. Het werd ook nog 2-5, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Althans, zo leek het, de VAR keurde de goal toch goed, want het was geen buitenspel.

