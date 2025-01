'Van Hooijdonk ontbindt contract en maakt snel rentree in Eredivisie'

De kans is groot dat snel terugkeert bij NAC Breda. Volgens Italiaanse bronnen is zijn contract bij Cesena ontbonden en willen NAC en de speler weer met elkaar in zee.

Van Hooijdonk, zoon van analist en oud-voetballer Pierre, doorliep de jeugdopleiding van de ploeg uit Breda. Uiteindelijk kwam de aanvaller tot 70 duels voor NAC, waarna hij door Bologna werd opgepikt. Dat avontuur mislukte echter en sc Heerenveen besloot hem het tweede deel van 2021/22 en het seizoen 2022/23 te huren. Met 22 doelpunten in 46 Eredivisiewedstrijden beleefde Van Hooijdonk een uitmuntende periode in Friesland.

Terug bij Bologna kon de spits opnieuw geen potten breken, waarna Norwich Van Hooijdonk enkele maanden overnam. Ook die periode, net als de laatste vijf maanden bij Cesena in de Serie B, werd geen succes. Bij laatstgenoemde club won hij de concurrentiestrijd niet van Christian Shpendi, die momenteel topscorer is van het tweede niveau in Italië. Van Hooijdonk lijkt bovendien vooral in Nederland te renderen.

NAC wil Van Hooijdonk op korte termijn aan de selectie toevoegen. De club uit Breda reageerde zeer snel toen dinsdag naar buiten kwam dat Cesena het contract van de spits zou gaan ontbinden. De huidige nummer tien van de Eredivisie heeft slechts een doelpunt meer gemaakt dan hekkensluiter RKC, en wil dus graag meer goals aan de selectie toevoegen. Volgens Voetbal International zou Van Hooijdonk in het duel van zondag 12 januari, thuis tegen uitgerekend sc Heerenveen, al minuten kunnen maken. Als de zoon van de medische keuring doorkomt, lijkt een transfer zeer nabij.

