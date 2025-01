Kroatisch medium komt met heel ander geluid over transfer van Haller naar FC Utrecht

Hoewel ESPN donderdagmiddag meldde dat deze winterstop niet terugkeert bij FC Utrecht, meldt 24sata juist hele andere informatie over de Ivoriaan. Volgens het Kroatische medium keert de spits juist wél terug naar de Eredivisie.

Een sensationele terugkeer van Haller naar FC Utrecht houdt de gemoederen flink bezig. De Ivoriaan werd afgelopen zomer door Borussia Dortmund verhuurd aan CD Leganés, maar van een gelukkig huwelijk is nog allesbehalve sprake. De Ivoriaan zinspeelt op een ontbinding van het huurcontract en zou naar verluidt oren hebben naar een terugkeer naar Utrecht. Haller hoopt in Nederland op ‘een nieuwe start’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Utrecht krijgt concurrentie van Champions League-deelnemer in strijd om Sébastien Haller'

In eerste instantie waren de geluiden rondom een spectaculaire zomertransfer positief, totdat ESPN donderdagmiddag met het nieuws kwam dat Haller ‘financieel onhaalbaar’ is voor de Domstedelingen. De verkoop van Ole Romeny naar Oxford United mag niet baten voor FC Utrecht, dat een verrassende transfer dus uit het hoofd leek te kunnen zetten.

Een aantal uur na de berichtgeving van ESPN komt 24sata met een ander geluid. Het Kroatische medium, dat de verrichtingen rondom Haller in de gaten houdt omdat Dinamo Zagreb ook hengelde naar de spits, weet dat de international van Ivoorkust naar FC Utrecht gaat. Hierdoor zou Dinamo Zagreb de strijd om Haller dus verliezen en zich gaan richten op ‘drie nieuwe spitsen’.

© Imago

Succesvol na vertrek bij FC Utrecht

Haller maakte begin 2015 op huurbasis de overstap van AJ Auxerre naar FC Utrecht, alvorens een half jaar later voor nog geen miljoen euro definitief te verkassen naar de club uit de Domstad. Haller was in 98 wedstrijden 51 keer trefzeker en bovendien goed voor zestien assists. Hij bekroonde zijn uitstekende prestaties bij FC Utrecht in de zomer van 2017 met een transfer naar Eintracht Frankfurt. Twee jaar later maakte hij voor liefst vijftig miljoen euro de overstap naar West Ham United, alvorens anderhalf jaar later voor een bedrag van 22,5 miljoen euro bij Ajax terug te keren op de Nederlandse velden. Voor de Amsterdammers scoorde hij 47 keer in 66 wedstrijden. In de hoofdstad werd hij twee keer kampioen van Nederland en won hij eenmaal de KNVB-beker.

De beresterke spits verruilde Ajax in de zomer van 2022 voor Borussia Dortmund. Na een succesvolle behandeling van zijn teelbalkanker stevende hij met Borussia Dortmund af op de landstitel, maar in de laatste competitiewedstrijd tegen FSV Mainz 05 ging het mis. Haller en zijn ploeggenoten kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel, waardoor Bayern München er alsnog met de titel vandoor ging. Vorig seizoen kwakkelde Haller met blessures. Borussia Dortmund verhuurde hem in augustus aan Leganés, maar die samenwerking is met nul doelpunten en assists na negen wedstrijden allesbehalve een succes.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.