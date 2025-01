'Utrecht krijgt concurrentie van Champions League-deelnemer in strijd om Sébastien Haller'

FC Utrecht is niet de enige club die droomt van de winterse komst van . Volgens Kroatische media is de spits uit Ivoorkust ook op de radar van Dinamo Zagreb verschenen.

Haller (30) staat nog altijd onder contract bij Borussia Dortmund, maar is door die club in de eerste seizoenshelft verhuurd aan de Spaanse laagvliger Léganes. De oud-spits van onder meer FC Utrecht en Ajax was tot op heden echter geen enkele keer trefzeker voor de nummer vijftien van LaLiga en raakte zijn basisplaats daardoor al vroeg in het seizoen kwijt.

Utrecht hoopt Haller, die van 2015 tot 2017 al voor de club uitkwam, deze winter terug te halen naar Stadion Galgenwaard. De Domstedelingen zijn druk bezig afscheid te nemen van in ieder geval Ole Romeny (die de nummer drie van de Eredivisie zo'n twee miljoen euro op moet gaan leveren) en mogelijk ook een tweede aanvaller, teneinde financiële ruimte te maken voor Haller.

Dinamo Zagreb zou de spits echter óók graag verwelkomen, zo meldt het Kroatische Germanijak. De topclub, 25-voudig landskampioen, zette zondag trainer Nenad Bjelica op straat en stelde voormalig Wereldkampioen en Ballon d'Or-winnaar Fabio Cannavaro aan als zijn opvolger. De hoofdstedelingen staan in de Kroatische competitie derde, met zeven punten achterstand op koploper HNK Rijeka en nummer twee Hajduk Split. In de Champions League strijdt Dinamo Zagreb nog om een plek in de tussenronde: na zes speelronden staat de club 24ste, de laagste positie die daar aan het einde van de competitiefase recht op geeft. Het resterende programma is echter loodzwaar: op 22 januari reist Dinamo af naar Londen voor een uitduel met Arsenal. Een week later komt AC Milan op bezoek in Zagreb tijdens de achtste en laatste speelronde.

